عمران شرف يلتقي مسؤولين من الخارجية الأمريكية ومكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحساسة والناشئة واستكشاف الفرص الاقتصادية

واشنطن في 13 مايو/ وام / ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات الزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الحساسة، الناشئة والمتقدمة، ومناقشة فرص اقتصادية جديدة.

وشارك سعادته في جلستين ضمن معرض الذكاء الاصطناعي "AI Expo" الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما عقد لقاءات مع مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، وإيثان كلاين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية.

وشهد معرض الذكاء الاصطناعي مشاركة نخبة من قادة القطاع لمناقشة أحدث التطورات التقنية والسياسات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض سعادته – بحضور معالي يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية - أحدث إنجازات دولة الإمارات في مجال تأمين أشباه الموصلات المتقدمة أمام المشاركين في المعرض.

كما عقد سعادته لقاءات مع عدد من قادة القطاع ومراكز الفكر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث سلّط أثناءها على الشراكة التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وما تتميز به من رؤية مستقبلية والتزام بدعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاستثمار، والذي تجلى في إطلاق "مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الشامل" بسعة 5 جيجاوات، والذي يُعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة وسيساهم بدعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الأهداف المشتركة في قطاع التكنولوجيا، ومن خلال الاستثمار بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة عبر المؤسسات الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة لتسريع وتيرة النمو والابتكار والتقدم التكنولوجي لدى البلدين.

وأكد سعادته التزام دولة الإمارات بالحفاظ على مكانتها الرائدة كمركز اقتصادي واستثماري منفتح ومسؤول وجاذب للاستثمارات، وشريكًا موثوقا به دوليا، كما ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق بيئة اقتصادية حيوية وشاملة قادرة على تعزيز التقدم على المدى الطويل.