المجلس الوطني الاتحادي يتبنى توصيات بشأن تنظيم الإحصاء والبيانات المفتوحة وتعزيز التنافسية

أبوظبي في 13 مايو/ وام / ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، التي عقدها اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.

وتبنى المجلس عددا من التوصيات أكدت أهمية إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات تُعنى بضمان جودة البيانات وتيسير إتاحتها وتدفقها بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية تحت مظلة وطنية موحدة وبإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وشددت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة، على أهمية إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي يضمن حماية البيانات الحساسة قبل اعتماد أي تقنية مستقبلاً، وإطلاق برنامج تدريبي رسمي شامل لرفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في مجالات نشر وتحليل البيانات المفتوحة، وإصدار تشريعات فنية متخصصة تنظم الجوانب المنهجية والإجرائية للعمل الإحصائي، وتطوير منظومة تشريعية متكاملة توازن بين متطلبات سرية البيانات ومبادئ الشفافية والانفتاح الرقمي، بما يعزز من كفاءة تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في الدولة، مع إصدار سياسات تنظيمية مكملة توضح معايير النشر وآلية إتاحة البيانات وحدود الاستثناءات.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.