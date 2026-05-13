25 ميدالية للاعبي "نادي الإمارات" لألعاب القوى ببطولة الإمارات

رأس الخيمة في 13 مايو/ وام / حقق أبطال نادي الإمارات لألعاب القوى إنجازاً مميزاً خلال مشاركتهم في بطولة الإمارات لألعاب القوى، بعد أن نجح لاعبو الفريق في حصد 25 ميدالية متنوعة وسط منافسات قوية ومشاركة واسعة من مختلف أندية الدولة.

وشهدت البطولة تألق عدد من لاعبي نادي الإمارات، حيث تمكن عدد من اللاعبين من تحطيم أرقامهم الشخصية، في تأكيد واضح على التطور الفني والبدني الذي يشهده الفريق خلال الفترة الحالية، الأمر الذي حظي بإشادة واسعة من وسائل الإعلام ومسؤولي اتحاد ألعاب القوى.

كما نجح لاعب الفريق كايل نويل في مسابقة رمي القرص لفئة الرجال في تحقيق رقم شخصي جديد، وانتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية بعد منافسة قوية مع لاعب نادي الوصل الروسي الجنسية.

وفي أبرز النتائج الفردية حقق اللاعب إبراهيم الماس ميداليتين ذهبيتين في مسابقات الوثب الطويل والوثب الثلاثي، فيما توج اللاعب سيف نادر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي، إلى جانب تحقيق بقية لاعبي الفريق عدد من الميداليات الذهبية والفضية، مع تسجيل العديد من الأرقام الشخصية الجديدة.

وأكدت إدارة النادي أن هذه النتائج تعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله الجهازان الفني والإداري، إضافة إلى روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها اللاعبون، مشيدةً بالمستوى المشرف الذي ظهر به اللاعبين خلال البطولة، وأن ما تحقق في بطولة الإمارات لألعاب القوى يعد ثمرة للدعم المستمر والعمل الجماعي داخل النادي، مشيرة إلى أن الإنجازات التي حققها اللاعبون تمثل مصدر فخر واعتزاز للجميع، وتعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها النادي في ألعاب القوى على مستوى الدولة.