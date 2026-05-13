"سندك" و"الاتحادية للشباب" تُعلنان الفائزين بمنحة صُناع المحتوى المالي

أبوظبي في 13 مايو/ وام / أعلنت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات "سندك" بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في إطار الاحتفاء بأسبوع المال العالمي تحت شعار "الحديث الذكي حول المال"، عن أسماء الفائزين بمنحة "سندك لصنّاع المحتوى المالي"، والتي تهدف إلى دعم خريجي برنامج "المستشارين الماليين الشباب" وتمكينهم من توظيف مهاراتهم ومعارفهم في تقديم محتوى مالي موثوق ومؤثر يسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

وتجسّد هذه المنحة الدور المحوري لوحدة "سندك" في دعم التثقيف المالي وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة بين المجتمع والقطاعين المصرفي والتأميني، عبر مبادرات مبتكرة توسّع الوصول إلى المعرفة المالية وترسّخ السلوكيات المسؤولة.

وقد فاز بالمنحة كل من شيخة حسوني وخديجة الحمادي، اللتين بدورهما ستمثلان وحدة "سندك" بأسلوب مبتكر ومسؤول، كسفيرتين للثقافة المالية، بما يعكس دور الوحدة في حماية المستهلك المالي، ورفع الوعي المالي، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية والتأمينية في الدولة.

وقالت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة "سندك"، إن منحة سندك لصنّاع المحتوى المالي تجسد الرؤية الإستراتيجية في تعزيز الشمول المالي، ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه المنحة لخريجي برنامج المستشارين الماليين الشباب يعكس الإيمان بأن المعرفة حين تُترجم إلى محتوى مؤثر تصبح أداة حقيقية لبناء الثقة وتعزيز استقرار المنظومة المالية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن التعاون مع وحدة سندك يأتي في إطار دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز جاهزيتها للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع واعٍ مالياً.

وأضاف أن برنامج المستشارين الماليين الشباب يمثل إلى جانب منحة صنّاع المحتوى المالي، نموذجاً متقدماً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى ترسيخ الثقافة المالية، وتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لنقل هذه المفاهيم إلى المجتمع بأساليب مبتكرة ومسؤولة.

ومن شروط ومعايير المنحة أن يكون المتقدم من خريجي برنامج المستشارين الماليين الشباب، وحاصلاً على ترخيص مؤثر مالي من هيئة سوق المال، إلى جانب تقديم محتوى مرئي يوضح فيه المتقدم كيفية المساهمة في نشر الثقافة المالية في الدولة، وأن يجتاز المتقدم مقابلته مع إدارة وحدة "سندك".

وقد تم اختيار المتميزين من المتقدمين لتزويدهم بأدوات الإنتاج الاحترافية، التي تشمل معدات التصوير المتقدمة، مثل الكاميرا، وحامل الكاميرا، وتجهيزات الإضاءة، ومعدات الصوت، بما يمكّنهم من إنتاج محتوى رقمي عالي الجودة، وتعزيز حضورهم الرقمي، وبناء منصات مستدامة في صنّاعة المحتوى المالي.

وأسبوع المال العالمي، هو حملة دولية سنوية تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب والأطفال، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية حكيمة وصحية.

ويتماشى ذلك مع جهود وحدة "سندك" في تعزيز الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، مما ينعكس على الشمول المالي، والوقاية الاستباقية لدى المستهلك المالي في دولة الإمارات.