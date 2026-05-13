شروق تطلق موسم مسرح القصباء 2026 ابتداءً من عيد الأضحى

الشارقة في 13 مايو/ وام / تستضيف القصباء - الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة موسمها المسرحي لعام 2026 مقدّمةً باقة من أشهر الحكايات الكلاسيكية والعروض الترفيهية الحية التي تجمع بين المغامرة والخيال في برنامج يمتد طوال العام الجاري ويستهدف جميع أفراد العائلة.

ويقدّم الموسم الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أربعة عروض مسرحية متنوعة تبدأ خلال عطلة عيد الأضحى مع عرض "ماجيك فيل: المرح في عرض البحر" باللغة الإنجليزية وذلك خلال الفترة 27-30 مايو الجاري.

كما يتضمن موسم العام الحالي عرض "غولديلوكس وماجيك فيل: العودة إلى المدرسة" ويجمع العرض بين السرد القصصي الكلاسيكي والكوميديا والخدع البصرية التي يشتهر بها "ماجيك فيل" فيما يستضيف المسرح واحدة من أشهر الحكايات الخيالية في عرض "علاء الدين" ويتميز العرض بإيقاعه الحيوي وديكوراته المستوحاة من الأجواء العربية ليمنح الأطفال والعائلات تجربة مسرحية تجسد روح المغامرة ويُختتم الموسم المسرحي في ديسمبر مع العرض الكلاسيكي "ساحر أوز" في حكاية ملهمة تحتفي بالصداقة والشجاعة واكتشاف الذات.

وقال خالد آل علي مدير القصباء وواجهة المجاز المائية تلتزم القصباء بتقديم تجارب ثقافية تجمع العائلات وتحتفي بقوة السرد القصصي ويعكس الموسم المسرحي لعام 2026 التزامنا بدعم رؤية الشارقة في تعزيز الإبداع وجودة الحياة المجتمعية من خلال محتوى ترفيهي عالي المستوى ونسعى من خلال هذا البرنامج المتنوع إلى تقديم تجارب تبقى في ذاكرة الأطفال والعائلات وتعزز مكانة القصباء كوجهة رئيسية للترفيه العائلي والثقافي.