"زعفرانة" تحصد أول أشوط الإيذاع في "ختامي الوثبة"

أبوظبي في 13 مايو / وام / تواصلت صباح اليوم فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "ختامي الوثبة 2026" في نسخته الـ 47 بالوثبة، والذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة آلاف المطايا، من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، في ختام موسم الهجن لعام 2026.

وانطلقت منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، عبر 12 شوطاً، لمسافة 6 كلم، وتصدرت "زعفرانة" لسعيد الدحبه بن قنازل العامري الشوط الأول، مسجلة 9:05:36 دقيقة، بينما حققت "مودة" لسعيد سالم حمد العويسي لقب الشوط الثاني للأبكار المحليات، بزمن قدره 9:00:70 دقيقة.

وتوج "ربدان" لسعيد مطر العامري بلقب الثالث مسجلا 9:02:58 دقيقة، وحصد "متعب" لسهيل حمود الوهيبي المركز الأول في الشوط الرابع، مسجلا 9 دقائق، بينما تألقت "الحذره" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، وتوجت بلقب الشوط الخامس للإيذاع الأبكار، بزمن وقدره 9:05:04 دقيقة، وشهد الشوط السادس فوز "مجمله" لمبارك عبد الله، مسجلة 9:04:00 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز "شاهين" لخالد المر سعيد الكتبي، و"القرم" لعاطف عطية القرشي، و"الكايده" لخالد سعيد محمد الكتبي، و"فبركه" لمحمد سعيد سالم الدرعي، و"احتلال" لحمد سهيل عويضان العامري، و"شنذاره" لتركي سيف العتيبي "أفضل توقيت"8:59:08 دقيقة.

وتتواصل منافسات سن الإيذاع غداً على 4 رموز خلال الفترة المسائية، بينما تقام في الفترة الصباحية 10 أشواط، وتشهد أشواط الرموز إقامة منافسات كأس الإيذاع الأبكار المفتوح وجائزته مليون ونصف المليون درهم، بينما خصص الشوط الثاني للقعدان المفتوح وجائزته بندقية ومليون درهم، والشوط الثالث للإيذاع الأبكار المحليات، وجائزته كأس ومليون درهم، وتختتم رموز الإيذاع لهجن أبناء القبائل بشوط القعدان المحليات وجائزته شداد و800 ألف درهم.