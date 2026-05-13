فرسان "الشراع" لقفز الحواجز ينافسون في بطولة الأمم بلشبونة

باريس في 13 مايو / وام / ينافس فرسان "إسطبلات الشراع" لقفز الحواجز، في أولى بطولات الأمم على الميادين العشبية في لشبونة بالبرتغال يوم 21 مايو الحالي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وانطلقت المشاركات الأوروبية الصيفية مطلع الأسبوع الحالي، ببطولة لاتوكيه الدولية فئة الثلاث نجوم، بفرنسا بعد مشاركتهم الناجحة في المنافسات والبطولات الدولية في الإمارات، حيث حصد الفارس حميد عبدالله المهيري مع "فونستي في دي هيفنك"، المركز الرابع ضمن منافسة الجائزة الكبرى على حواجز الـ 1.55 متر، وجاء زميله الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد "شاكو باي"، في المركز السادس.

وأحرز الجواد "إريل زد" بقيادة الفارس حميد عبدالله المهيري، لقب بطولة خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، والتي أقيمت بالتزامن مع بطولة لاتوكيه الدولية على حواجز الـ 1.35 متر.

وحقق الفارس عمر المرزوقي مع "بياريز زد"، المركز الثالث في البطولة الدولية من فئة الثلاث نجوم على حواجز الـ 1.40 متر.

كما يستعد المرزوقي مع الجواد "إنجوي دي لامور" للمنافسة في بطولة ويندور بالعاصمة البريطانية لندن على ميادين الفروسية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 17 مايو الحالي.