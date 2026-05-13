"أبوظبي للفروسية" وهيئة المساهمات المجتمعية يطلقان "ركوب الخيل العلاجي"

أبوظبي في 13 مايو/ وام / أعلن نادي أبوظبي للفروسية وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، توقيع شراكة، لتطوير وإطلاق برنامج متخصص في جلسات ركوب الخيل العلاجي في مرافق النادي.

ويحظى البرنامج بدعم من "مؤسسة مبادلة" بصفتها الشريك المؤسس، بهدف الاستفادة من الإمكانات العلاجية لرياضة الفروسية، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي وإنساني ملموس في إمارة أبوظبي.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ البرنامج، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحديد الفئات المستفيدة، بينما ستقدم "مؤسسة مبادلة" الدعم التمويلي الأساسي للمبادرة، ويتولى نادي أبوظبي للفروسية إدارة وتنفيذ جلسات ركوب الخيل العلاجية داخل مرافقه المتخصصة.

وقال علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لساحة الخيل، إن الشراكة تجسد الالتزام بدعم المجتمع من خلال مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، إيمانا بالدور الذي يمكن أن تلعبه رياضة الفروسية كأداة علاجية تحقق أثراً إيجابياً على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم تجربة علاجية متكاملة من خلال البرنامج لتمكين أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وأكدت ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، أهمية الشراكة مع نادي أبوظبي للفروسية و"مؤسسة مبادلة" لإطلاق البرنامج، الذي يمثل نموذجاً متميزاً في تقديم فرص مؤثرة تدعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال من الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت عالية الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، أن الشراكة مع نادي أبوظبي للفروسية والهيئة، يجسد التزامهم بدعم البرامج التي تضع أصحاب الهمم، وكبار السن، والأطفال والفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في ترسيخ مجتمع أكثر شمولاً وتكاتفاً، لاسيما أن هذه المبادرات النوعية تؤكد الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية، لتحقيق أثرٍ إيجابي ومستدام، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.