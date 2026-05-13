M42 تطلق نموذج "kidney.com" المساعد الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصحة الكلى

أبوظبي في 13 مايو / وام / أطلقت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، بالتعاون مع شركة دياڤيرم، ذراعها العالمية الرائدة في مجال رعاية الكلى، نموذج «kidney.com» المساعد الصحي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتخصص في صحة الكلى، في خطوة تستهدف ترسيخ الوعي الصحي وتمكين الأفراد من فهم حالتهم الصحية واتخاذ قرارات أكثر دقة وفي الوقت المناسب.

ويطرح النموذج اعتباراً من اليوم في دولة الإمارات وفرنسا وألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة، مع خطط للتوسع إلى أسواق إضافية خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تفاقم أمراض الكلى المزمنة.

ويهدف «kidney.com» إلى توفير معرفة موثوقة ومخصصة للأفراد حول صحة الكلى عبر واجهة محادثة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومدرّبة على مصادر سريرية موثوقة ومحتوى قائم على الأدلة العلمية المثبتة، بما يتيح تجارب تعليمية مجانية مصمّمة وفق احتياجات كل مستخدم.

وجرى تطوير النموذج بالتعاون مع أكثر من 30 اختصاصياً في أمراض الكلى وأطباء وممرضين من 13 دولة، فيما شهدت مرحلة الاختبار تنفيذ أكثر من 14 ألف تفاعل محادثة، بهدف تهيئة النموذج للاستخدام العملي وتطوير كفاءته التشغيلية.

ويتضمن النموذج مزايا إضافية تشمل التحكم الصوتي، وتفسير ملصقات المنتجات عبر خاصية رفع الملفات، إلى جانب الدعم متعدد اللغات، حيث تتوافر واجهاته حالياً باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والبرتغالية، على أن تُضاف لغات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، إن نموذج «kidney.com» يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على اللغة الطبيعية لمواجهة أحد أسرع الأمراض المرتبطة بنمط الحياة نمواً عالمياً، عبر الدمج بين الخبرة السريرية والتكنولوجيا الذكية لدعم اتخاذ قرارات صحية واعية، وتمكين الأفراد من إدارة مرض الكلى المزمن والوقاية منه، بما يعكس دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في تطوير رعاية صحية أكثر ذكاءً وفاعلية.

وقال رافائيل رومانيني، الرئيس التنفيذي لشركة «دياڤيرم»، إن نموذج «kidney.com» يجسد توجه الشركة نحو دمج العلم بالتعاطف الإنساني لتطوير رعاية الكلى، عبر توظيف التثقيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإتاحة المعرفة الصحية وتمكين الأفراد من الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان، بما يدعم الوقاية من المرض وإبطاء تطوره وتحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور فرناندو ماكاريو، الرئيس الطبي في M42، أن التثقيف يمثل ركيزة أساسية للممارسة الطبية الفعالة، مشيراً إلى أن نموذج «kidney.com» يترجم المعرفة المتخصصة في رعاية الكلى إلى إرشادات مبسطة قائمة على الأدلة، بما يعزز دور الأطباء ويدعم اتخاذ القرارات المشتركة، ويسهم في تحسين الالتزام بالعلاج وتقليل المضاعفات وتقديم رعاية أكثر تخصيصاً ووقايةً وفعالية.



