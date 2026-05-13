الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة عمل الى الصين

بكين في 13 مايو/ وام / وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إلى الصين في زيارة عمل تمتد حتى 15 مايو وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017 حيث من المقرر أن يعقد غدا قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسلام والتنمية في العالم.

وأعلنت الصين الترحيب بالرئيس الأمريكي وأكد غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات.

ويرافق الرئيس ترامب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية مثل رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ ورئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس إيلون ورئيس شركة آبل ماسكتيم كوك.

