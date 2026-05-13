ميداليتان لتايكواندو الإمارات في افتتاح منافسات "الألعاب الخليجية"

الدوحة في 13 مايو/ وام / افتتحت بعثة الإمارات مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" بتحقيق ميداليتين في رياضة التايكواندو، بواقع ذهبية وبرونزية، خلال منافسات اليوم الأول من الدورة التي تستمر حتى 22 مايو الحالي.

وتمكنت لاعبة منتخب الإمارات للتايكواندو آمنة اللوغاني من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 67 كغم، بعد أداء مميز ومستوى فني عالٍ، لتتوج بالمركز الأول.

وعبّرت اللوغاني عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة قوة المنافسة في البطولة، وقالت إن الإعداد الجيد خلال الفترة الماضية كان وراء هذا التتويج، موجهة الشكر إلى الجهازين الفني والإداري والطبي، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم المستمر، ومهداة الإنجاز إلى قيادة دولة الإمارات، معربة عن تطلعها لمواصلة تحقيق النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

كما أضافت لاعبة منتخب الإمارات شوق الحمادي الميدالية الثانية للدولة بعد فوزها بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 49 كغم، لتؤكد حضور التايكواندو الإماراتي بقوة منذ اليوم الأول من الدورة.

وأعربت الحمادي عن سعادتها بتحقيق الميدالية، مشيرة إلى قوة المنافسات ومستوى اللاعبات المشاركات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً لمزيد من النجاحات في البطولات المقبلة، وموجهة الشكر إلى الجهاز الفني والإداري والطبي على الدعم، ومهداة الميدالية إلى دولة الإمارات وقيادتها.

وتشارك الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بوفد يضم 164 رياضياً ورياضية، منهم 115 لاعباً و49 لاعبة، يتنافسون في 17 رياضة فردية وجماعية، وسط تطلعات لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز رصيد الدولة من الميداليات في الدورة.