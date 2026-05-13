"الشارقة للكتاب" تعزز التعاون الإماراتي اليوناني خلال معرض سالونيك الدولي للكتاب 2026

سالونيك - اليونان في 13 مايو/ وام / استعرضت هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض سالونيك الدولي للكتاب التي اختتمت أمس الأول في مركز سالونيك الدولي للمعارض بهيليكسبو "TIF–HELEXPO" المشروع الثقافي الشامل لإمارة الشارقة وما يقوم عليه من بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز حضور الكتاب بوصفه مساحة مشتركة للحوار والتبادل المعرفي.

وعقد وفد هيئة الشارقة للكتاب خلال المشاركة سلسلة اجتماعات مع إدارة معرض سالونيك الدولي للكتاب إلى جانب لقاءات مهنية مع ناشرين ومؤسسات ثقافية يونانية وأوروبية تناولت فرص تطوير التعاون في مجالات النشر والترجمة والتبادل الثقافي وبحث آليات بناء شراكات تسهم في توسيع حضور الأدب العربي في الأسواق الأوروبية خاصة دول البلقان وتعزيز الوصول إلى الأدب اليوناني وأدب منطقة البلقان في العالم العربي.

وقدمت الهيئة أبرز المشاريع والفعاليات الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة بما في ذلك معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل ومؤتمر الموزعين الدولي إلى جانب المبادرات المرتبطة بدعم النشر والترجمة وصناعة المعرفة بما يعكس مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والكتاب ومنصة تجمع الناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت المشاركة استكمالاً لمسار من التعاونات التي عملت عليها وكالة الشارقة الأدبية مع عدد من الناشرين والمهنيين في قطاع النشر باليونان حيث يشهد المعرض لقاءات مع ناشرين مهتمين بالأدب العربي وحقوق الترجمة بهدف تطوير فرص النشر المشترك وتعزيز حركة التبادل الثقافي بين الجانبين وفتح مسارات جديدة لترجمة الأعمال الأدبية العربية إلى اليونانية والأدب اليوناني إلى اللغة العربية.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الثقافي الدولي وبناء شراكات مهنية ومعرفية مع المؤسسات والناشرين في الأسواق الأوروبية إلى جانب التعريف بالمشهد الثقافي الإماراتي والعربي واستعراض المبادرات والمشاريع التي تقودها الشارقة لدعم صناعة الكتاب والنشر والترجمة.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إن الشارقة تنطلق في مشاركاتها الدولية من رؤية راسخة كرّسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تؤمن بأن الثقافة قادرة على بناء مساحات مشتركة بين الشعوب وأن الكتاب يظل أحد أهم أدوات الحوار الإنساني والتفاهم الحضاري ومن هذا المنطلق نفتح بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب فرصاً متجددة في معرض سالونيك الدولي للكتاب لتعزيز التواصل مع المشهد الثقافي اليوناني والأوروبي وإتاحة خيارات جديدة للعمل المشترك في مجالات النشر والترجمة وصناعة المعرفة.

وأضاف أن التراث الثقافي اليوناني يمتلك حضوراً مؤثراً في تاريخ الفكر الإنساني كما تمتلك الثقافة العربية إرثاً معرفياً غنياً أسهم عبر قرون في بناء الحضارة الإنسانية، واليوم، تتيح مثل هذه المشاركات فرصاً لإعادة اكتشاف المشتركات الثقافية والمعرفية بين الجانبين وتطوير مبادرات تسهم في تعزيز حركة الترجمة والتبادل الثقافي بما يخدم النهوض بصناعة الكتاب ويوسّع حضورها عالمياً.

وقال منصور الحساني مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: إننا نسعى من خلال هذه المشاركة إلى توسيع مجالات التعاون مع الناشرين اليونانيين وتعزيز فرص الترجمة والنشر المشترك إلى جانب بناء علاقات مهنية مستدامة تدعم حركة تبادل المعرفة بين الثقافة العربية ونظيرتها اليونانية وتمنح الأدب العربي فرص وصول أوسع إلى قرّاء جدد في أوروبا.

وفي إطار مواصلة هذا الحوار الثقافي مع الجانب اليوناني عقد وفد هيئة الشارقة للكتاب اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة الثقافة اليونانية بحث خلاله سبل توسيع نطاق المشاركة اليونانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب وتعزيز حضور المؤسسات والناشرين والمبدعين اليونانيين ضمن فعالياته بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثقافي والمهني بين الشارقة واليونان.

ويعد معرض سالونيك الدولي للكتاب الذي تنظمه المؤسسة الهيلينية للكتاب والثقافة من أبرز الفعاليات الثقافية في منطقة جنوب شرق أوروبا حيث يجمع ناشرين وكتّاباً ومؤسسات ثقافية من مختلف أنحاء العالم إلى جانب برنامج مهني وثقافي يناقش التحولات التي يشهدها قطاع النشر وصناعة المعرفة عالمياً.