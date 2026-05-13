"تيرا ميليوس" تستعرض حلولاً هندسية متقدمة في تحسين التربة خلال "أديس 2026"

أبوظبي في 13 مايو/ وام / استعرضت شركة "تيرا ميليوس - Terra Melius" الاماراتية، المتخصصة في هندسة وتحسين التربة والأساسات، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، أحدث حلولها الهندسية المتقدمة في مجال تحسين التربة ورفع قدرتها التحميلية، بما يسهم في تعزيز سلامة واستدامة المشاريع الإنشائية الكبرى، خاصة في المناطق المستصلحة والمواقع المعرضة لاحتمالية تسييل التربة أثناء الزلازل والهزات الأرضية.

وقال أحمد مجتبى، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تقدم حلولاً هندسية متخصصة تشمل تقنيات الدمك الاهتزازي للتربة، والاستبدال الاهتزازي، والحشوات الصلبة، مع تركيز خاص على تقنيات الدمك الاهتزازي والأعمدة الحجرية، بما يعزز كفاءة التربة وقدرتها على تحمل الأحمال الإنشائية المختلفة.

وأوضح أن الشركة تستعرض خلال القمة نموذجاً توضيحياً لظاهرة تسييل التربة أثناء الزلازل والهزات الأرضية، مبيناً أن التربة عند تعرضها للحركة الأفقية تتغير خصائصها وسلوكها بشكل كبير، وإذا لم تتم معالجتها بصورة صحيحة فإنها تختلط بالمياه وتفقد تماسكها وقوتها بالكامل، ما يؤدي إلى حدوث ظاهرة تسييل التربة وانهيار المنشآت المقامة فوقها.

وأشار إلى أن النموذج المصغر الذي تعرضه الشركة خلال القمة يوضح بصورة عملية كيفية حدوث ظاهرة تسييل التربة، حيث تبدو التربة مستقرة ظاهرياً قبل أن تبدأ الظاهرة بالظهور بوضوح عند حدوث الحركة الأفقية، بما يعكس أهمية المعالجات الهندسية المتخصصة في الحد من المخاطر الجيوتقنية.

ولفت إلى أن الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها وتمتلك ورشة تشغيلية في الشارقة، تنفذ أعمالها في مختلف إمارات الدولة منذ ست سنوات، وأنجزت مشاريع في "نخلة جبل علي" والحديريات وجزيرة الريم ومناطق أخرى، مؤكداً اعتزازها بكونها شركة إماراتية تقدم خدماتها لكبرى شركات التطوير العقاري والمشاريع الصغيرة على حد سواء.

يذكر أن شركة "تيرا ميليوس" تعتمد في معداتها وآلاتها على أنظمة هيدروليكية وميكانيكية متطورة لاختراق أعماق الأرض، وتشمل آلات الدمك الاهتزازي التي تعيد ترتيب جزيئات التربة الرملية وتقلل الفراغات لمنع تسييلها، ورافعات التثقيب والحقن التي تنفذ الإزاحة الجانبية للتربة والحقن السفلي للحصى لتشكيل أعمدة حجرية داعمة للأحمال، إلى جانب منظومات مراقبة رقمية مزودة بمستشعرات فورية لقياس عمق الاختراق وضغط الحقن ومعدل الاهتزاز، بما يضمن دقة التنفيذ ومطابقة المواصفات الهندسية.