"تاكسي دبي" توقّع اتفاقية للاستحواذ على "التاكسي الوطني"

دبي في 13 مايو/ وام / أعلنت شركة “تاكسي دبي ش.م.ع” توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ الكامل على شركة “التاكسي الوطني ذ.م.م”، إحدى شركات تشغيل مركبات الأجرة في دولة الإمارات، بقيمة إجمالية تقارب 1.45 مليار درهم، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المسبقة المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقتا هيئة الطرق والمواصلات ومركز النقل المتكامل.

ومن المتوقع أن ترفع الصفقة الحصة السوقية لشركة تاكسي دبي في إمارة دبي من 47% إلى نحو 59%، إلى جانب دخولها سوق أبوظبي بحصة سوقية تقارب 12%، بما يعزز حضور الشركة الجغرافي على مستوى الدولة.

وقالت الشركة إن الصفقة تمثل أول استحواذ رئيسي منذ الطرح العام الأولي، وتمت هيكلتها كاستحواذ كامل بنسبة 100% على “التاكسي الوطني”، على أن يتم تمويلها عبر تسهيلات ائتمانية مصرفية جديدة دون إصدار أسهم جديدة أو تخفيف حصص المساهمين الحاليين.

وتأسست “التاكسي الوطني” عام 2000، وتشغل نحو 2534 لوحة مركبة مرخّصة مع أسطول يتجاوز 2700 مركبة موزعة بين دبي وأبوظبي والعين، فيما نفذت الشركة خلال السنة المالية 2025 نحو 25.4 مليون رحلة، وبلغ معدل استخدام أسطولها 98%.

وسجلت “التاكسي الوطني” صافي إيرادات بلغ 774 مليون درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 183 مليون درهم، وصافي ربح بلغ 101 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.

وأكد سعادة عبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن الاستحواذ يمثل محطة مفصلية في مسيرة “تاكسي دبي”، ويعزز ريادتها في الإمارة ويمكّنها من توسيع حضورها ليشمل أبوظبي، مشيراً إلى أن الصفقة تدعم قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

وقال إن دبي شكّلت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها “تاكسي دبي” في بناء أعمالها، مؤكداً ثقة الشركة في المقومات الاقتصادية لدولة الإمارات وما توفره من فرص نمو طويلة الأجل تدعم الطلب المستدام على خدمات النقل.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن صفقة الاستحواذ تمثل إضافة إستراتيجية وتشغيلية نوعية، متوقعاً أن تسهم في زيادة الأرباح اعتباراً من أول سنة مالية كاملة بعد إتمامها، إلى جانب تحقيق وفورات تشغيلية عبر توحيد عمليات الصيانة والمشتريات ودمج بعض العمليات الإدارية.

وأضاف أن الصفقة تتماشى مع النهج الإستراتيجي المنضبط للشركة في تخصيص رأس المال دون التأثير على حقوق المساهمين، مع الحفاظ على سياسة توزيعات أرباح مجزية ومستويات مديونية مدروسة.

وقال توفيق متري، العضو المنتدب لشركة “التاكسي الوطني”، إن الشركة رسخت مكانتها على مدى 26 عاماً كإحدى الشركات الرائدة في تشغيل مركبات الأجرة في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن “تاكسي دبي” قدمت العرض الأكثر جاذبية ضمن عملية تنافسية استقطبت اهتمام مستثمرين من عدة أسواق عالمية.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الأسطول المشترك بين الشركتين 14 ألف مركبة بحلول مايو 2026، مع القدرة على خدمة نحو 78 مليون رحلة سنوياً على مستوى الدولة.

كما تتوقع “تاكسي دبي” تحقيق وفورات تكامل تعادل نحو 5% من صافي إيرادات “التاكسي الوطني”، مدفوعة بخفض تكاليف شراء المركبات وتوحيد عمليات الصيانة ودمج وظائف الدعم الإداري.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في مطلع الربع الثالث من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء الشروط المسبقة المعتادة.