مجلس الشارقة الرياضي يعتمد تشكيل اللجنة المنظمة لمهرجان "كلباء 2026"

الشارقة في 13 مايو/ وام / اعتمد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، تشكيل اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من مهرجان كلباء الرياضي 2026، برئاسة الدكتور سيف أحمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي مديراً للمهرجان، وأحمد حسن المطروشي رئيساً لوحدة إدارة الأداء، وبخيت سعيد القرص رئيساً لمكتب التنسيق والمتابعة، ومحمد عبدالهادي الشوكة رئيساً للجنة الرياضية، وأحمد علي بن حيدر رئيساً للجنة المالية والمشتريات، وجاسم محمد الشحي رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وعبدالله علي البلوشي رئيساً للجنة العلاقات العامة، ويعقوب يوسف البلوشي رئيساً للجنة الإعلام والتسويق، وعبدالله راشد الكندي رئيساً للجنة الفعاليات والتجربة، وحمد سالم البيماني رئيساً للجنة الطوارئ والأزمات، إلى جانب ممثل لإدارة شرطة المنطقة الشرقية – مركز كلباء الشامل رئيساً للجنة الأمن والسلامة، وممثل من مستشفى كلباء التابع لـمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رئيساً للجنة الطبية، ومحمد صلاح منير مقرراً للجنة.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من الدكتور عبدالله بن سلطان نائب رئيس المجلس بشأن مستجدات نظام الحوكمة، والمتضمن اللائحة الإدارية والمالية الجديدة لأندية الشارقة، كما اطلع على التقرير المقدم من الدكتور عبدالله محمد المليح حول مشروع قانون تنظيم المجلس وملاحظات الأعضاء بشأنه.

كما كلّف المجلس الدكتور عبدالرحمن الياسي بمتابعة تحضيرات اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الجديدة من صيفنا غير.