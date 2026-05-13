شرطة رأس الخيمة توعي بمخاطر آفة تعاطي المؤثرات العقلية

رأس الخيمة في 13 مايو/ وام / نظّمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحت رعاية الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ندوة "أنتم قدوة للشباب" ضمن مبادرة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ دور القدوة الإيجابية في حماية الشباب من السلوكيات السلبية والآفات المجتمعية.

وتناولت المحاضرة بحضور العميد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة عدة محاور استهدفت الوقاية من التعاطي والإدمان من خلال رفع مستوى الوعي الأسري والمجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة في الإبلاغ المبكر وطلب العلاج، والتأكيد على تمكين الأسرة من أداء دورها الوقائي في الاكتشاف والتدخل المبكر، والحث على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت الندوة ضرورة توحيد وتضافر الجهود المجتمعية والوطنية بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية لحماية الشباب والأسرة والمجتمع ككل من مخاطر آفة تعاطي المؤثرات العقلية والحد منها، حفاظًا على أمن وسلامة الأسرة والمجتمع، تعزيزًا لمبادرات عام الأسرة 2026.