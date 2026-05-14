42.71 مليار دولار قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية خلال أبريل

سيئول في 14 مايو/ وام/ شهدت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، زيادة حادة مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات وسط طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت بنسبة 125.9% على أساس سنوي إلى 42.71 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، متجاوزة 40 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن هذا الرقم يمثل أكبر زيادة على أساس سنوي من حيث النسبة المئوية، وثاني أكبر صادرات من حيث القيمة، منذ أن بدأت الوزارة في تجميع البيانات ذات الصلة.

وأظهرت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 33.3% على أساس سنوي إلى 16.16 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 26.55 مليار دولار في هذا القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت 49.7% من إجمالي صادرات البلاد البالغة 85.89 مليار دولار في الشهر الماضي، لتواصل قيادة الصادرات.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات أشباه الموصلات قفزت بنسبة 173.3% إلى 31.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، إذ استمر الطلب المرتفع على رقائق الذاكرة بفضل الاستثمار المستمر في الذكاء الاصطناعي.

