السباح حسين شوقي يهدي الإمارات برونزية الألعاب الخليجية

الدوحة في 14 مايو/ وام/ أهدى السباح حسين شوقي لاعب نادي أبوظبي للرياضات المائية، والمنتخب الوطني، ميدالية برونزية للإمارات في منافسات اليوم الثاني، للسباحة ضمن دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، والمستمرة حتى 22 مايو الجاري.

ونال شوقي الميدالية البرونزية، في سباق 100م حرة، مسجلا زمنا وقدره 51.84 ثانية، فيما تصدر السباق السباح القطري علي تامر بـ 49.78 ثانية، وتلاه ثانيا السعودي عماد الدين الزبن بزمن 50.58 ثانية.

ويشارك المنتخب الوطني للسباحة في المنافسات بثلاثة سباحين، وهم حسين شوقي، وعيد المجيني، وسهيل الهنائي.