"صحة" تنال اعتماد AABB الدولي لخدمات بنوك الدم في أبوظبي والعين

أبوظبي في 14 مايو/ وام/ نالت خدمات بنوك الدم التابعة لشركة "صحة"، ضمن مجموعة "بيورهيلث"، الاعتماد الدولي للرابطة الأمريكية لتطوير بنوك الدم والعلاجات الحيوية (AABB) لمرافقها في أبوظبي والعين، في إنجاز نوعي يجسد التزامها بتقديم خدمات نقل دم آمنة وموثوقة وعالية الجودة وفق أرقى المعايير الدولية.

وجاء الخصول على الاعتماد، عقب تقييم شامل لجميع جوانب عمل بنوك الدم، شمل جمع الدم وفحصه ومعالجته وتخزينه وتوزيعه، إلى جانب أنظمة إدارة الجودة وبروتوكولات السلامة، بما يعكس التزام خدمات بنوك الدم التابعة لـ "صحة" بأعلى المعايير العالمية والتميز التشغيلي.

وقالت الدكتورة إيمان الزعابي، المدير الطبي لخدمات بنك الدم التابعة لـ"صحة"، إن الحصول على اعتماد AABB يعكس حجم التفاني والالتزام بأعلى مستويات السلامة والجودة في خدمات وبروتوكولات نقل الدم، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في الابتكار وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، مؤكدة أن الدعم والثقة التي يحظى بها بنك الدم من المتبرعين وأفراد المجتمع يشكلان دافعاً متواصلاً نحو تطوير الخدمات وتعزيزها.