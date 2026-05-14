معرض التوظيف الهندسي في رأس الخيمة يوفر 100 وظيفة

رأس الخيمة في 14 مايو / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، بالشراكة الإستراتيجية، مع دائرة بلدية رأس الخيمة، وكليات التقنية العليا – فرع رأس الخيمة، وبمشاركة المكاتب للاستشارات الهندسية، اليوم، معرض "مسرّع التوظيف الهندسي"، بهدف توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية لخريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.

ويأتي المعرض، الذي يستمر يوما واحدا، في إطار الجهود المشتركة بين الجهات الشريكة لدعم مستهدفات التوطين، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الهندسية الحيوية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

ويستهدف البرنامج المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، من خلال توفير بيئة تدريب وتأهيل عملي وإكسابهم خبرات ميدانية، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم التطبيقية.

وأكدت سعادة سارة الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن المعرض يمثل نموذجاً عملياً للشراكات الحكومية الفاعلة التي تترجم توجهات الإمارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للتكامل المؤسسي في دعم برنامج "إعداد المهندس المواطن" بما يعزز استدامة تأهيل وتمكين الكفاءات الهندسية الوطنية.

من جانبه أكد سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن برنامج "إعداد المهندس المواطن" الذي تشرف عليه الدائرة، يأتي ترجمة لرؤيتها في الاستثمار في الكفاءات الوطنية الهندسية، وإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة متطلبات التنمية العمرانية ودعم المشاريع الإستراتيجية التي تشهدها الإمارة.

وأعرب عن فخر الدائرة بالإشراف على هذا البرنامج، الذي يمثل إحدى المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتأهيلها مهنيا وعملياً للانخراط في القطاع الهندسي، لافتا إلى أن معرض "مسرّع التوظيف الهندسي" يعد امتداداً للبرنامج، وترجمة عملية لمخرجاته، من خلال توفيرالفرص المهنية النوعية وربط الخريجين مباشرة بسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادرهندسية وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والجاهزية لقيادة المشاريع التنموية المستقبلية.

من جهته أكد سعادة الدكتور حسان المهيري المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، أن المعرض يجسد أهمية الربط بين المسار الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل، ويشكل منصة عملية تسهم في تمكين الخريجين، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وترجمة معارفهم الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تخدم مسيرة التنمية الوطنية.

ويتيح المعرض للمشاركين فرصة التسجيل المسبق، وإجراء المقابلات النهائية في اليوم ذاته، بما يسهم في تسريع إجراءات التوظيف، وتحقيق تجربة نوعية للخريجين الباحثين عن فرص مهنية واعدة.