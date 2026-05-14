رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة

أبوظبي في 14 مايو/ وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.