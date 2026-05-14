حمدان بن زايد يوجه بإطلاق اسم "الشبهانة" على مشروع السلع في منطقة الظفرة

الظفرة في 14 مايو/ وام/ وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بإطلاق اسم "الشبهانة" على مشروع السلع السكني في منطقة الظفرة، تيمناً بشجرة الشبهانة المعروفة باعتبارها من الأشجار المعمرة التي ترمز إلى الأصالة والصمود والارتباط العميق بتراث دولة الإمارات وطبيعتها.

يجسد المشروع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة مستقرة ومستدامة للأسر الإماراتية، ضمن منظومة عمرانية حديثة تراعي الهوية الوطنية وتواكب متطلبات المستقبل.

يضم المشروع 108 مساكن حديثة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 507 ملايين درهم، وسيبدأ تخصيصها خلال شهر يوليو المقبل، ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.

تبلغ المساحة الطابقية لكل وحدة سكنية 505 أمتار مربعة، وتضم خمس غرف نوم، مع إمكانية التوسعة المستقبلية بإضافة غرفتين إضافيتين، لمواكبة تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المستقبلية، كما يضم المشروع جامعاً بمساحة 1,920 متراً مربعاً، إلى جانب محل تجاري بمساحة 800 متر مربع.

ويعكس مشروع "الشبهانة" السكني التزام إمارة أبوظبي بمواصلة تطوير مشاريع إسكانية مستدامة ترتكز على الإنسان أولاً، وتدعم استقرار الأسرة الإماراتية، من خلال توفير مجتمعات تجمع بين الحداثة والطابع التراثي الأصيل.