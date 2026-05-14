جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز تتعاون مع لِعماد و"أدنوك" وتماسيك القابضة لإطلاق شراكة في البنية التحتية تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار

أبوظبي في 14 مايو/ وام/ أعلنت اليوم كل من شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"، وشركة "تماسيك القابضة" عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للاستفادة من اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف الشراكة المقترحة إلى الاستثمار في فرص عالية الجودة في عدد من قطاعات البنية التحتية الرئيسية، تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمياه، وإدارة النفايات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة.

وتسعى هذه الشراكة لبناء محفظة استثمارية متنوعة، تستهدف تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. وتشمل الشراكة أصول البنية التحتية القائمة والأصول تحت الإنشاء، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد من خلال استثمارات البنية التحتية القابلة للنمو.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ببناء شراكات نوعية تساهم في تسريع مسارات التطور، تستمر "أدنوك" في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كشركة طاقة تركز على النمو والتقدم، وتواصل العمل على ضمان أمن الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق قيمة مستدامة.

وأوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية المقترحة مع كل من ’جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز‘ و’لِعماد‘ و’تماسيك القابضة‘، تهدف إلى تنفيذ استثمارات منضبطة ضمن مجموعة متنوعة من الفرص عالية الجودة، بالاستفادة من خبرات ’أدنوك‘ وسجلها الحافل في العمل مع شركاء موثوقين، وتنفيذ المشروعات وإدارة البنية التحتية، والتمويل، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في توظيف رأس المال لخلق مصادر دخل جديدة وقيمة طويلة الأمد.

من جانبه قال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة لِعماد، إن قطاع البنية التحتية يُعد أحد الركائز الرئيسة في الإستراتيجية الاستثمارية للشركة، لا سيما في الأسواق التي يرتكز فيها الطلب على المشاريع الحيوية المستدامة.

وأوضح أن هذه العوامل تُسهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات طويلة الأجل، بما يشمل مشاريع البنية التحتية المعتمدة على التوسع الحضري، والتحول الرقمي، والنمو القائم على تحسّن الإنتاجية.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز وأدنوك وتماسيك القابضة، يتم الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية وفهم متطلبات السوق المحلي، ضمن نهج منضبط وطويل الأمد، يهدف إلى دعم تطوير أصول مرنة تتماشى مع الطلب الإقليمي.

من ناحيته قال بايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، إن إطلاق هذه الشراكة مع لِعماد وأدنوك وتماسيك يؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم الاستثمار في منطقة الخليج ووسط آسيا، متطلعا إلى مواصلة المسيرة المشتركة نحو تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية بمعايير عالمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو.

وبدوره، قال تشيا سونغ هوي، الرئيس التنفيذي لشركة تماسيك جلوبال إنفستمنتس، إن البنية التحتية الأساسية تمثل أحد أهم المجالات التي تركز عليها أنشطة الشركة، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية الحديثة والمرنة على مستوى العالم.

ورحب بالتعاون مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ولِعماد وأدنوك، لدعم تكامل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالية الجودة في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس اهتمام شركته المتزايد في دول الخليج والمنطقة بشكل عام، ومساعيها المستمرة للتعاون مع شركاء تجمعها بهم رؤية واحدة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

وترتكز هذه الشراكة على دعائم رئيسية تتمثل في الارتقاء بكفاءة التنفيذ التشغيلي، وترسيخ أطر الحوكمة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ومن خلال هذا التعاون، يهدف الشركاء إلى تسريع وتيرة تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في بناء منظومة بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل في الأسواق المستهدفة. ويشار إلى أن الشراكة تخضع لاستكمال الاتفاقيات النهائية.

وتعكس هذه الشراكة استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، باعتبارها وجهات رئيسة للاستثمارات طويلة الأجل في بيئة عمل متطورة، تعتمد على أسس اقتصادية متينة، مدعومةً بتوفر فرص استثمارية مجدية.