أبوظبي تستقبل نخبة نجوم العالم في ختام"جراند سلام" للجوجيتسو

أبوظبي في 14 مايو / وام / تنطلق صباح الغد منافسات بطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» بصالة «مبادلة أرينا» في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 75 دولة حول العالم في مختلف الفئات.

تقام البطولة على مدار ثلاثة أيام، و تُخصص منافسات اليوم الأول لفئات الأساتذة والهواة .

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لسلسلة «أبوظبي جراند سلام» العالمية في موسمها الحالي، بعد محطات ناجحة أقيمت في موسكو وروما وريو دي جانيرو وإسطنبول، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في قيادة وتطوير رياضة الجوجيتسو عالمياً، ودورها المحوري في ترسيخ حضور اللعبة وانتشارها في مختلف القارات.

وأكد سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن بطولة «أبوظبي جراند سلام» أصبحت إحدى أهم المحطات العالمية في رياضة الجوجيتسو بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها على مدار 12 عاماً منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015، وذلك باعتبارها منصة رئيسية لتطوير المواهب وصناعة الأبطال وتعزيز انتشار اللعبة في مختلف دول العالم، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها دولة الإمارات لتطوير هذه الرياضة.

وقال إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم من خلال منظومة متكاملة تضم بطولات وفعاليات ومبادرات نوعية يصل عددها إلى أكثر من 250 بطولة سنوياً حول العالم، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في مختلف جولات البطولة خلال الموسم الحالي يعكس الثقة العالمية المتزايدة في بطولات أبوظبي وقيمتها الفنية والتنظيمية.

ورحب سعادته بجميع اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية بين مختلف الدول والثقافات تحت مظلة التنافس الشريف والقيم النبيلة التي تقوم عليها رياضة الجوجيتسو.

وأشاد الهاشمي بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على الاستثمار في أبناء الإمارات وبناء جيل قوي قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أن ما وصلت إليه الإمارات من ريادة عالمية في رياضة الجوجيتسو هو ثمرة رؤية بعيدة المدى وعمل مؤسسي متواصل يركز على تطوير الإنسان وصناعة الأبطال وترسيخ ثقافة التميز.

من جانبه، أكد محمد زيد، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة تمثل إحدى أبرز المحطات الاحترافية على أجندة الجوجيتسو العالمية، لما تشهده من مشاركة واسعة ومستويات فنية عالية، خاصة مع كونها الجولة الختامية للموسم الحالي، مشيراً إلى أن فرق العمل استكملت جميع التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية لضمان توفير تجربة متميزة للاعبين والجماهير.

وأوضح أن الرابطة تواصل جهودها لتوسيع انتشار اللعبة وتعزيز حضورها الدولي من خلال تنظيم بطولات احترافية في مختلف القارات، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين ورفع مستويات التنافس، مؤكداً أن النجاحات المتواصلة التي تحققها بطولات أبوظبي تعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات في رياضة الجوجيتسو والثقة العالمية المتنامية بمنظومتها الرياضية والتنظيمية.

وأشار إلى أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعتزم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن أجندة البطولة وخططها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، في إطار مواصلة تطوير سلسلة «أبوظبي جراند سلام» العالمية وتعزيز انتشارها في المزيد من المدن والعواصم الدولية، بما يخدم أهداف نشر اللعبة وترسيخ حضورها عالمياً.

ومن المقرر أن تشهد البطولة تطبيق مبادرة «توج ولدك» خلال منافسات اليوم الثاني المخصص لفئات البراعم والأشبال والناشئين، دعماً لـ«عام الأسرة»، وذلك في إطار حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على تعزيز دور الأسرة في دعم الأبناء وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة بها.

كما تشهد المنافسات تطبيق منظومة «عين الصقر» التحكيمية بهدف تعزيز مستويات الشفافية والدقة في القرارات التحكيمية، بما يضمن أعلى درجات العدالة بين اللاعبين، إلى جانب إتاحة الفرصة للمدربين بالتواجد في منصاتهم المخصصة داخل الصالة لتقديم التعليمات الفنية للاعبين خلال النزالات وفق اللوائح المعتمدة.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال جميع التجهيزات الخاصة باستضافة الحدث، حيث تقام المنافسات على 9 أبسطة خلال اليومين الأول والثالث، فيما يشهد اليوم الثاني إقامة النزالات على 11 بساطاً لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين في الفئات السنية المختلفة.

و تشهد جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية إقامة 7 بطولات في 7 دول حول العالم، تشمل منغوليا والإمارات وكولومبيا وتشيلي والصين ورومانيا وروسيا، بمشاركة إجمالية تبلغ 4931 لاعباً ولاعبة.

وإلى جانب بطولة أبوظبي جراند سلام للحوجيتسو، تقام بطولة رابطة أبوظبي الاقليمية في منغوليا اليوم الخميس بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 أكاديمية.

كما تستضيف كولومبيا يوم السبت بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - موسكيرا الدولية" للجوجيتسو 2026» بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 9 دول و33 أكاديمية،فيما تحتضن تشيلي بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - تشيلي الوطنية للجوجيتسو 2026» بمشاركة 369 لاعباً ولاعبة من 11 دولة و54 أكاديمية.

وفي رومانيا، تقام بطولة براشوف الدولية للجوجيتسو 2026» بمشاركة 293 لاعباً ولاعبة من 6 دول و29 أكاديمية، بينما تستضيف الصين يومي 16 و17 مايو الجاري بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - إرليان الإقليمية للجوجيتسو 2026» بمشاركة 596 لاعباً ولاعبة من 4 دول و40 أكاديمية. وتختتم الفعاليات يوم الأحد المقبل بإقامة «مهرجان سانت بطرسبرغ للجوجيتسو 2026» في روسيا، بمشاركة 421 لاعباً ولاعبة من 10 دول و37 أكاديمية.

وتواصل بطولة «أبوظبي جراند سلام» ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال نموذج رياضي متكامل يجمع بين استضافة أكبر البطولات الدولية، وتطوير المواهب، وصناعة الأبطال، وتعزيز القيم الرياضية والإنسانية القائمة على الانضباط والاحترام والتنافس الشريف.