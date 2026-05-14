حملات توعية في الظفرة للتأكيد على جاهزية أحواض السباحة وفق المعايير المعتمدة

الظفرة في 14مايو/وام/ نظمت بلدية منطقة الظفرة حملات توعية وتفتيش للتأكد من سلامة أحواض السباحة وتوعية مُلّاك المسابح والمستخدمين بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة، والتأكد من جاهزية أحواض السباحة وفق المعايير المعتمدة .

وتتضمن الحملات تنفيذ زيارات ميدانية على أحواض السباحة والاستراحات والمنشآت الترفيهية .

وتواصل بلدية منطقة الظفرة تنفيذ برامجها ومبادراتها التوعوية والتفتيشية على مدار العام داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة أحواض السباحة عبر قنوات التواصل الرسمية.