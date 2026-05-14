جامعة خليفة: اتفاقية لتطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة النظيفة في الدولة

أبوظبي في 14 مايو / وام / أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن قيام "مركز الطاقة المتقدمة" في الجامعة بتوقيع اتفاقية مع "ماغالدي باور إس. بي. إيه"، وهي شركة هندسية إيطالية ورائدة في مجال تخزين الطاقة الحرارية، وذلك لبحث تطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة الخاصة بالشركة في دولة الإمارات.

ووقع اتفاقية الخدمات الاستشارية، سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، وماريو ماغالدي، رئيس شركة "ماغالدي باور إس. بي. إيه" ورافايلو ماغالدي، المدير التنفيذي للعمليات العالمية في الشركة.

ويساهم التعاون في تعزيز مكانة جامعة خليفة كشريك استراتيجي ضمن مساعي التوسع الدولي لشركة "ماغالدي باور" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستستفيد من الخبرات البحثية المتقدمة التي يمتلكها "مركز الطاقة المتقدمة" في الجامعة، إلى جانب شبكة علاقاتها الواسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، إن التعاون يعكس الالتزام المتواصل من جانب جامعة خليفة بترجمة البحوث العالمية المتقدمة إلى أثر فعلي ملموس يخدم دولة الإمارات ، مشيرا إلى أن تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية تعد واحدة من أكثر التكنولوجيات الواعدة لتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة بالدولة.

وقال باولو ماغالدي: إن شراكتنا مع جامعة خليفة تمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا للنمو الدولي وتؤكد على التزام "ماغالدي" بتمكين تحول الطاقة في القطاعات الصناعية عالية التأثير.

وأكد أن دولة الإمارات ببيئة شديدة الديناميكية للابتكار في قطاع الطاقة النظيفة، ونهدف من خلال التعاون إلى إثبات مدى قدرة منظومتنا لتخزين الطاقة الحرارية على دعم إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتحسين مستويات المرونة في شبكات الكهرباء وتمكين مسارات جديدة لاستخدام الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.