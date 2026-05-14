رئيس الدولة يستقبل وفد مجموعة "إيدج"

أبوظبي في 14 مايو/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفد مجموعة "إيدج" الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على "إيدج" مثمناً ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

ونوه سموه بدور "إيدج" في توطين الصناعات الوطنية وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية في هذا المجال بما يعزز رؤية دولة الإمارات التنموية الشاملة التي تقوم على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

من جانبه أعرب وفد "إيدج" عن شكره وتقديره لسموه مؤكداً حرص المجموعة على مواصلة دعم توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الإستراتيجية..مشيراً إلى أن "إيدج" تواصل تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.