"كهرباء ومياه الشارقة" توصل التيار لـ855 مشروعاً في الربع الأول

الشارقة في 14 مايو/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026، توصيل الكهرباء لعددـ 855 مشروعًا في مختلف القطاعات بمدينة الشارقة وتركيب 3,386 عدادًا كهربائيًا للمشاريع الجديدة واستبدال 1,318 عدادًا ميكانيكيًا بعدادات ذكية كما تم تمديد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بطول إجمالي يزيد عن 77.3 كيلومتر واعتماد 510 لوحات توزيع كهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وتنفيذ 1,602 عملية تفتيش فني على المباني والمشاريع وإصدار 393 شهادة فحص مبدئي للكهرباء لتسهيل إجراءات حصول المشتركين على شهادة الإنجاز من البلدية.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تعمل باستمرار على تلبية طلبات واحتياجات سكان إمارة الشارقة وتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات والتحول الرقمي لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة وأمان وتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في كافة المناطق بإمارة الشارقة. وأكد أن التوسع في تركيب واستبدال العدادات الذكية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات واستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية لتطوير مشروعاتها والخدمات التي تقدمها لسكان إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الشبكات بالمناطق المختلفة بإمارة الشارقة سواء المناطق السكنية أو التجارية أوالصناعية، للاستفادة من مميزاتها وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.