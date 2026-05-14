سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري

الشارقة في 14 مايو/ وام/ ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، اليوم، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة خورفكان.

وأعلن سموه عن هديته للأكاديمية وهي مشروع شراء سفينة بحرية متخصصة تستفيد منها الأكاديمية في تدريب وتأهيل الطلبة، على أن تكون مزودة بأفضل المرافق والتقنيات ووفق أفضل المعايير التي تمكن الطلبة من ممارسة العمل الميداني والاعتياد عليه والتزود بالمهارات اللازمة للعمل في السفن.

وأشاد صاحب السمو رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري بما حققته الأكاديمية من إنجازات سريعة ومتتالية تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري، مثمناً الدور الذي قامت به إدارة الأكاديمية وعلى رأسها الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير الأكاديمية في إحداث نقلة نوعية على المستوى الأكاديمي والإداري، مستذكراً سموه مسيرة تأسيس الأكاديمية والتحديات التي نجحت في تجاوزها والبناء عليها.

وأكد سموه استمرار تنفيذ الخطط الطموحة للأكاديمية بما يرسخ مكانتها كمؤسسة تعليمية عالية المستوى تقدم أفضل البرامج الأكاديمية والتدريبية وتؤهل الكفاءات من الطلاب والطالبات للعمل في المجالات المتعلقة بالنقل البحري وأنظمته، وإدارة الموانئ، والملاحة، وإدارة سلاسل الإمداد، مثمناً دعم الشركاء والداعمين الأمر الذي يسهم في تقدم الأكاديمية واستدامتها.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، والخاصة بالتقارير الدورية وتطوير البرامج الدراسية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأخرى.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع ميزانية الأكاديمية للعام 2026-2027، والتي تعزز من أداء الأكاديمية لدورها الرائد في تقديم البرامج المتخصصة وتسهم في تمكين الكوادر الإدارية والتعليمية والطلبة.

كما اعتمد المجلس مقترح طرح 4 برامج أكاديمية جديدة وهي: بكالوريوس العلوم في هندسة العمارة البحرية والهندسة البحرية المستدامة، وبكالوريوس العلوم في البيئة البحرية والطاقة المتجددة، وماجستير العلوم في الأنظمة البحرية الذكية والذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في إدارة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد الحصول على الاعتماد الأولي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق المجلس على مقترح طرح 4 برامج تدريبية بالتعاون مع الإدارة البحرية القبرصية لتمكن المتدربين من الحصول على الترقيات ضمن التسلسل الوظيفي في قطاع النقل البحري، وتتمثل البرامج التدريبية في مسار البحارة ذوي الخبرة لضابط المناوبة على سطح السفينة، وكبير الضباط "الضابط الأول"، والمهندس الثاني، وضابط تقني كهربائي على السفينة.

ويأتي التعاون مع الإدارة البحرية القبرصية تأكيداً على أهمية العلاقات مع الجهات العالمية المتخصصة، وتعزيز الثقة العالية بالأكاديمية على المستوى العالمي، وزيادة فرص توظيف الكوادر المتخصصة، واستقطاب الطلاب الدوليين، ضمن منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول عرضاً شاملاً حول أداء الأكاديمية وسير عملها خلال الفترة الماضية، كما تضمن التقرير أبرز الإنجازات الأكاديمية والإدارية والبحثية خلال العام الأكاديمي المنصرم، وخطط التطوير المستقبلية.

وتضمن التقرير تجديد الاعتماد المؤسسي للأكاديمية لمدة 4 سنوات من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم ذكر نقاط ضعف مؤسسية، وإشادة فريق الخبراء بالهيكل المتكامل والمتماسك للبرامج الأكاديمية، والتوافق مع المتطلبات التنظيمية للتعليم العالي، والبنية التحتية المتميزة والداعمة للتدريب، والتنوع في هيكل أعضاء هيئة التدريس.

كما استعرض المجلس الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها البرامج الأكاديمية، حيث حصل برنامج بكالوريوس إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد على الاعتماد الدولي من معهد الخدمات اللوجستية والنقل، وبرنامج بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية على الاعتماد الدولي من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا، وناقش المجلس مدى التقدم في الحصول على الاعتمادات الدولية لباقي البرامج الأكاديمية.

وتناول المجلس خلال اجتماعه التوسع في الاستشارات والتدريب للقطاع البحري حيث تقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التدريبية للعديد من الموانئ والمؤسسات البحرية على مستوى الدولة والوطن العربي لإعداد وتأهيل كوادرها العاملة في مجالات إرشاد وهندسة وإدارة القاطرات، وأمن الموانئ، وحركة السفن، وإدارة سلاسل التوريد، الأمر الذي يعكس الثقة ببرامج الأكاديمية ومخرجاتها ودورها في دعم الكوادر المتخصصة.

كما استعرض المجلس اعتماد الأكاديمية كمركز تدريبي معتمد في كل من ليبيريا وبنما، في ظل التقدم الذي حققته الأكاديمية على مستوى تطوير برامجها وإمكاناتها التي تعزز من مستوى المتدربين وتمكنهم من المهارات والخبرات اللازمة في النقل البحري.

وتخلل اجتماع المجلس الاطلاع على حصول الأكاديمية على شهادة متطلبات المواصفة القياسية الدولية 9001:2015، واستيفائها كافة المتطلبات مما يعزز من اعتمادها كمؤسسة تعليمية بحرية وفقاً للمنظمة البحرية الدولية.

كما اطلع المجلس على تقارير اللجان المنبثقة عنه، وهي: اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الامتثال والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، حيث تمت مناقشة التوصيات المقدمة من كل لجنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من: الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور صلاح بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور سيف خميس النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع، وعبدالله حمد العويس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور جنز شرويدر غيش نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد.