شراكة بين "أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية" و"تروجان القابضة" لدعم تنفيذ برنامج "بُناة"

أبوظبي في 14 مايو /وام/ وقع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، اتفاقية إستراتيجية مع تروجان القابضة للإنشاءات، لدعم تنفيذ برنامج "بُناة"، الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية وإعداد جيل جديد من قادة منظومة البنية التحتية في أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، بحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ووقّعها كل من سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والمهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات.

وبموجب الاتفاقية، ستضطلع "تروجان القابضة" بدور محوري في توفير برامج تدريب عملي وإشراف مهني للمشاركين، بما يتيح لهم اكتساب خبرات ميدانية مباشرة من خلال العمل على مشاريع بنية تحتية قائمة، إلى جانب دعم تطورهم المهني عبر مختلف مراحل البرنامج، بما ينسجم مع متطلبات القطاع وتوجهاته المستقبلية.

ويعد برنامج "بُناة"، مبادرة متكاملة للتطوير المهني تمتد لثلاث سنوات، وتوفّر مساراً واضحاً ومتدرجاً للمواطنين الإماراتيين الراغبين في دخول مجالات البنية التحتية والهندسة والإنشاءات والمشتريات وإدارة المشاريع وتنفيذها، عبر التدريب العملي وتطوير المهارات التقنية والتخصصية.

ويعتمد البرنامج نموذجاً تدريبياً تناوبياً يشمل العمل مع الاستشاريين والمقاولين والمطورين، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك الخبرات العملية والقدرات المهنية اللازمة لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى على مستوى الإمارة، وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات التنمية المستقبلية.

وأكد سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، أن الاتفاقية تجسد رؤية المركز في الاستثمار بالكوادر الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء منظومة بنية تحتية متطورة ومستدامة، مشيراً إلى أن برنامج "بُناة" يشكل منصة متكاملة لتأهيل الكفاءات الإماراتية وتمكينها بالخبرات العملية والمهارات التخصصية اللازمة للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، بما يدعم طموحات أبوظبي التنموية ويعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.

وأكد المهندس أحمد الشامسي، أن تنمية الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة محورية لتحقيق النمو المستدام والارتقاء بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، مؤكداً أن الشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عبر برنامج "بُناة" تتيح توفير بيئة تدريبية وميدانية متقدمة تسهم في إعداد جيل وطني يمتلك مهارات احترافية وخبرات عملية قادرة على دعم كفاءة التنفيذ وتعزيز تنافسية القطاع، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء كوادر وطنية مؤهلة للمستقبل.

وتجسّد الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري ومواءمة مهارات القوى العاملة مع متطلبات قطاع البنية التحتية المتجددة في أبوظبي.