"الوطني الاتحادي" يناقش تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام

أبوظبي في 14 مايو/ وام/ واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، بحضور ممثلي وزارة تمكين المجتمع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على آلية تنظيم الأنشطة والفعاليات في جمعيات ومؤسسات النفع العام، وطرق تعزيز الحضور الدولي لهذه المؤسسات، والربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب مناقشة الإعفاءات الضريبية والاستدامة المالية، والشؤون التنظيمية المتعلقة بمدة مجالس الإدارة، وشروط العضوية، والهياكل التنظيمية، وآليات تقييم أنشطة الجمعيات وأدائها.

وتواصل اللجنة مناقشة الموضوع ضمن محاور تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لمؤسسات النفع العام، وفرص تعزيز كفاءتها واستدامتها، وسياسات التمكين والاستدامة، ودورها في تعزيز أداء مؤسسات النفع العام.