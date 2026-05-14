"دبي القابضة للعقارات" تتعاون مع "هاسبي" لتحسين تجربة التمويل السكني

دبي في 14 مايو /وام/ أعلنت "دبي القابضة للعقارات"، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "هاسبي" بهدف توفير تجربة تمويل سكني سهلة ومدروسة لعملاء علاماتها الموجهة للمستهلك "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات".

وبموجب الشراكة، سيتسنى للعملاء الوصول إلى إرشادات تمويل عقاري متكاملة وشاملة طوال التمويل المرتبطة بمرحلة التسليم.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين العملاء من اكتساب فهم أعمق لخيارات التمويل المتاحة، والاستعداد بصورة مسبقة لمراحل السداد الرئيسية ومتطلبات التسليم، والتقدم خلال المراحل النهائية بما يعزز مستوى الوضوح والطمأنينة خلال عملية الشراء.

وتتضمن الشراكة أيضاً توفير خدمة استشارية مخصصة بالرهن العقاري، تتضمن دعماً مسبقاً في مرحلة التأهيل المسبق، ومقارنة أسعار الفائدة، حيثما ينطبق.

ويمكن أن يستفيد العملاء أيضاً من إمكانية الوصول إلى حلول تفضيلية للتمويل العقاري، ودعم في عمليات التقييم، وبعض المزايا المتعلقة بالرسوم، بالإضافة إلى عروض أخرى مقدمة من البنوك الشريكة، وذلك وفقاً لشروط الأهلية وموافقة الجهات الممولة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": نحرص على الارتقاء بتجربة العملاء عبر جميع مراحل عملية الشراء، بدءاً من اختيار العقار المناسـب ووصولاً إلى مرحلتي التسليم والتملك طويل الأجل، ومـن خلال شراكتنا مع "هاسبي"، نوفر لعملاء "نخيل" و"مِراس" و "دبي للعقارات" رؤية أوضح لمسار الرهن العقاري بما يدعم جاهزيتهم في المراحل الرئيسية لعملية الشراء، ويوفر لهم تجربة أسهل لامتلاك العقارات.

وقال فؤاد شملاتي، الرئيس التنفيذي لشركة "هاسبي" الإمارات، إن "هاسبي" ستوظف من خلال الشراكة الاستراتيجية تقنياتها وشبكتها المصرفية وخبرتها في مجال الاستشارات العقارية للارتقاء بتجربة العملاء في امتلاك المنازل، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتوفير المال والاستعداد للمراحل الرئيسية بثقة أكبر، وسنتعاون معاً لجعل عملية التمويل السكني أكثر سهولة ووضوحاً لعملاء "نخيل" و"مِراس "و"دبي للعقارات".

وسيتم تفعيل الشراكة عبر قنوات مخصصة للتواصل مع العملاء تشمل صفحات إلكترونية خاصة، وحملات تعريفية عبر تطبيق واتساب، وإشعارات فورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ميدانية في مواقع المنازل.