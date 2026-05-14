"أبوظبي للمحاسبة" و"أبوظبي للدفاع المدني" يحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي الهيئة في برنامج "النخبة"

أبوظبي في 14 مايو /وام/ احتفى جهاز أبوظبي للمحاسبة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي الهيئة ضمن برنامج "النخبة"، الذي أُطلق بناءً على شراكة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل قدراتها، في تجربة تُجسّد ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب لأداء دور فاعل ونوعي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها.

شهد الحفل سعادة وائل عبدالقادر علي، مدير عام قطاع الرقابة والتدقيق، وسعادة محمود سالم العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة، وسعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب عدد من المشرفين على برنامج "النخبة" في الجهتين.

يأتي هذا البرنامج امتدادًا لرؤية وطنية تعزّز قيمة الاستثمار في رأس المال البشري، وترتكز على بناء قدرات وطنية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة والتعامل مع تحدياتها بكفاءة واقتدار، وذلك من خلال مسارات تدريبية متقدمة في أصول التدقيق، والحوكمة، والتفكير النقدي، وتحليل البيانات الضخمة، ضمن مزيج يجمع بين التأصيل المعرفي والتطبيق العملي وفق أرقى المعايير المهنية.

وتُوِّجت الجهود بتخريج ثلاثين منتسبًا بعد رحلة تدريبية مكثفة امتدت لسبعة أشهر، شملت أكثر من ثمانية عشر ألف ساعة تدريبية، في تجربة تعكس جودة تصميم البرنامج ودقة تنفيذه، وتؤكد فاعلية نموذج الشراكات المؤسسية في إمارة أبوظبي في تحقيق أثر مستدام.

وأكد سعادة محمود سالم العلوي، خلال كلمته في الحفل، أن الإنجاز يمثل ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تأهيل الكوادر الوطنية، وحصاد تعاون مثمر بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تُوِّجت نتائجه بهذا المخرج النوعي، بما يجسد التزامًا راسخًا بالارتقاء بالكفاءات الوطنية وفق أعلى معايير الكفاءة المؤسسية، المصممة خصيصًا لتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة.

وأعرب سعادته عن تقديره لهيئة أبوظبي للدفاع المدني على تعاونها البنّاء ودورها المحوري في إنجاح البرنامج، مثمنًا جهود المدربين والمشرفين الذين كان لهم دور فاعل في تحقيق هذه المخرجات التي تعكس جودة المحتوى وكفاءة التنفيذ.

وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، أن الإنجاز الذي تحقق بالشراكة مع جهاز أبوظبي للمحاسبة، يأتي انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا الالتزام المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق رؤية الهيئة الاستراتيجية لضمان استدامة الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي، وشدّد على إيمان الهيئة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية والتطوير.

كما أعرب سعادته عن تقديره لجهاز أبوظبي للمحاسبة على جهوده المتميزة في تصميم برامج تدريبية مُحكمة، زوّدت المنتسبين بأدوات عملية تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن تطوير الكادر الوطني وتمكينه يمثّل استثمارًا حقيقيًا لا تنضب عوائده في خدمة الوطن وصون أمنه.

واختُتم الحفل بتكريم أوائل الخريجين ومنتسبي البرنامج .