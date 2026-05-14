دبي للثقافة” تطلق موسما جديدا من برنامج “الخزافين الصغار”

دبي في 14 مايو/وام/أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، موسما جديدا من برنامج “الخزافين الصغار”، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف رعاية المواهب الناشئة وتعزيز حضور الفنون اليدوية لدى الأجيال القادمة، بما ينسجم مع جهود الهيئة لإثراء المشهد الثقافي المحلي وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويستمر البرنامج على مدار أربعة أشهر، مستهدفا الأطفال من الفئة العمرية بين 4 و14 عاما، عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية وورش العمل التدريبية الأسبوعية التي تقام كل يوم سبت بإشراف نخبة من المختصين، حيث يتيح للمشاركين فرصة اكتشاف فنون تشكيل الخزف والتعرف إلى استخدامات الصلصال والسيراميك وأساليب التعامل مع مادة الطين بوصفها وسيلة للتصميم والتعبير الفني.

ويوفر البرنامج بيئة تعليمية تطبيقية قائمة على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تنمية القدرات الإبداعية للأطفال وصقل مهاراتهم الفنية، إلى جانب تعريفهم بأسس النحت وتقنيات التشكيل المختلفة، وتعزيز روح العمل الجماعي والتفكير الابتكاري لديهم.

وأكدت أحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل، أن برنامج “الخزافين الصغار” يجسد حرص “دبي للثقافة” على الاستثمار في الطاقات الإبداعية للأطفال عبر تصميم مبادرات نوعية تدعم تنمية الحس الفني لديهم وتمنحهم مساحة للتجريب والتعبير الحر.

وقالت إن البرنامج يوفر تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والممارسة، بما يعزز قدرات الأطفال على الابتكار والتواصل، ويسهم في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم الحياتية، إلى جانب تعريفهم بأهمية الفنون كوسيلة للتعبير والإبداع.

ومن المقرر أن يختتم البرنامج بتنظيم معرض فني متكامل في مركز الجليلة لثقافة الطفل، يتيح للمشاركين عرض أعمالهم أمام الجمهور، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم توجهات “دبي للثقافة” الرامية إلى تمكين الناشئة وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الفنية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية.