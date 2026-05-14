الإمارات ترفع رصيدها إلى 11 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية

الدوحة في 14 مايو/وام/ رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 11 ميدالية منوعة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، في الدورة المقامة حالياً بالعاصمة القطرية وتستمر حتى 22 مايو الجار، بواقع ذهبيتين وفضيتين و7 ميداليات برونزية.

وشهدت المنافسات تألق عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية في رياضات مختلفة، حيث أحرز عبدالعزيز المهيري الميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لوزن تحت 68 كجم، فيما نالت مها ربيع الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كجم، وأضافت سلمى الكتبي الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم .

وفي المبارزة، توج فارس البلوشي بالميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، فيما أحرزت شيخة الزعابي برونزية سلاح الإيبيه، بينما حقق السباح حسين شوقي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر بزمن 51.84 ثانية.

وأحرز منتخب الإمارات للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق لقفز الحواجز، وحقق أيوب سرواش الميدالية البرونزية في سباق المشي لمسافة 5000 متر ضمن مسابقات ألعاب القوى، فيما أضاف محمود شريف برونزية البلياردو في مسابقة فردي 10 كرات للرجال.

وكانت بعثة الإمارات قد استهلت مشاركتها في الدورة بحصد ميداليتين في التايكواندو بواقع ذهبية وبرونزية خلال منافسات اليوم الأول.

وأكد علي الكندي، مدير المنتخبات الوطنية وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، أن بداية مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة جاءت إيجابية ومبشرة بعد تحقيق ميداليتين برونزيتين في المبارزة عن طريق فارس البلوشي وشيخة الزعابي.

وقال إن الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، معرباً عن أمله في مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الأيام المقبلة من البطولة.