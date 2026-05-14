جامعة الشارقة وجائزة "تميّز" تطلقان برامج "التمكين المعرفي"

الشارقة في 14 مايو /وام/ أطلقت جامعة الشارقة وجائزة التميز المؤسسي «تميّز»، برامج «التمكين المعرفي» للتميز المؤسسي والوظيفي، برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة ورئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز».

وانطلقت في مقر الجامعة الدورة التدريبية الأولى من برنامج «التمكين المعرفي» في دبلوم التميز المؤسسي، بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والتطبيقية اللازمة لقيادة المؤسسات نحو التميز في الأداء المؤسسي والخدمي، وفق أفضل المعايير العالمية في الجودة والابتكار.

ويأتي تنفيذ البرامج من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، ضمن اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الجامعة والجائزة.

ويتضمن البرنامج «الدبلوم المهني في التميز المؤسسي»، وهو مسار تدريبي يمتد إلى 120 ساعة تدريبية، ويستهدف تمكين فرق التميز في الجهات الحكومية والمؤسسات من إدارة وتطبيق معايير التميز المؤسسي بصورة منهجية ومستدامة.

ويشمل الدبلوم 12 وحدة تدريبية تغطي مجالات الحوكمة والقيادة وإدارة الموارد والعمليات وتعزيز سعادة الموظفين والمتعاملين، إضافة إلى قياس النضج المؤسسي وتحليل الفجوات باستخدام أدوات تقييم متخصصة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تطبيقية داخل المؤسسات المشاركة لرفع كفاءة الأداء.

كما يتضمن البرنامج مسار «التميز الوظيفي»، الذي يستهدف الكوادر البشرية والقيادات الإشرافية بواقع 40 ساعة تدريبية، ويركز على تطوير مهارات الابتكار والتعلم المستمر وتوثيق الإنجازات وربط الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات.

وأكدت منى الغاوي المنسق العام للجائزة، أن إطلاق برنامج التمكين المعرفي يجسد رؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في الاستثمار بالكفاءات البشرية وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي والخدمي في إمارة الشارقة.

وأكدت الدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية لبناء قدرات مؤسسية مستدامة، من خلال برامج تطبيقية تستند إلى نقل التجارب والخبرات العملية في مجالات التميز المؤسسي.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية ستسهم في توحيد مفاهيم التميز لدى مختلف المستويات الوظيفية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمجتمع.