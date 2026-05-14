الإمارات للدراجات يفوز بالمرحلة الخامسة من طواف جيرو دي إيطاليا

روما في 14 مايو /وام/ واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، تألقه في منافسات سباق جيرو دي إيطاليا، بعدما فاز لاعبه الإسباني إيغور أرييتا بالمرحلة الخامسة من السباق، الذي أقيم أمس، في مدينة بوتينزا، بعد عرض قوي تجاوز خلاله عدة حوادث سقوط، وخطأً في المسار خلال الأمتار الأخيرة، وظروفا جوية قاسية.

وجاء ذلك بعد فوز زميله جوناثان نارفيز بالمرحلة الرابعة من السباق، ليواصل الفريق تميزه في منافسة قوية مع نخبة من الدراجين.

وكانت المرحلة، البالغة 203 كلم من برايا آ ماري إلى بوتينزا، واحدة من أطول وأصعب مراحل السباق حتى الآن، إذ أُقيمت وسط أمطار متواصلة وأجواء باردة منذ البداية.

وقال إيغور أرييتا في تصريح له عقب السباق: "لا أعرف ماذا أقول.. أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الفوز، فهو يعني لي الكثير، خاصة بعد حادث السقوط في الأيام الأولى وخروج عدد من زملائي من السباق. لم أعتقد أن الأمر انتهى بعد سقوطي، كنت بحاجة فقط إلى القتال حتى النهاية".

ويمثل الفوز محطة كبيرة في مسيرة الإسباني، البالغ 23 عامًا، إذ يُعد أول انتصار له على مستوى طواف العالم.