افتتاح مكتب إقليمي جديد لـ"بروبتيك كونيكت" في دبي يدعم الابتكار العقاري

دبي في 14 مايو/وام/أعلنت شركة “بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط”، افتتاح مكتب إقليمي جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة تعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع تكنولوجيا العقارات في الإمارة، وترسخ مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للابتكار العقاري والتحول الرقمي.

ويأتي افتتاح المكتب عقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض “بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026”، الذي استضافته دبي خلال فبراير الماضي، واستقطب أكثر من 3000 مشارك وما يزيد على 300 متحدث، بما عزز مكانة الإمارة منصة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار العقاري وتدعم فرص التعاون والشراكات بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

ويجسد التوسع جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتطوير منظومة متكاملة لتكنولوجيا العقارات، ترتكز على تمكين الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمطورين والشركات التقنية، إلى جانب استقطاب الشركات العالمية والناشئة وتوفير بيئة داعمة للنمو.

وأكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن افتتاح المكتب يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التنظيمية والاستثمارية التي توفرها دبي، مشيرا إلى الإمارة تواصل ترسيخ موقعها العالمي في تكنولوجيا العقارات عبر منظومة تجمع بين الابتكار والأطر التنظيمية المرنة والشراكات الفاعلة، بما يدعم استدامة نمو القطاع واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وقال ماثيو مالتزوف، الرئيس التنفيذي لشركة “بروبتيك كونيكت”، إن دبي تمثل منصة مثالية لتوسيع حضور الشركة في المنطقة، بفضل ما توفره من بيئة ديناميكية وبنية تنظيمية داعمة ومنظومة متكاملة تفتح المجال أمام الابتكار في القطاع العقاري.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع التحضيرات لإطلاق النسخة المقبلة من المعرض في دبي عام 2027، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 4000 مشارك و2000 شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات، بما يعزز مكانة الحدث منصة محورية على مستوى المنطقة، انسجاما مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.