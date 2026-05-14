"أبوظبي للاستثمار" يستعرض نموذج الإمارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال "أديس 2026"

أبوظبي في 14 مايو /وام/ استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، تجربة الإمارة في تطوير منظومة متكاملة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز جاهزية مشاريع البنية التحتية للاستثمار ويدعم ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستثمارات البنية التحتية المستدامة.

وشارك المكتب في جلسة حوارية بعنوان "البنية التحتية كأصول: إطلاق العنان للتريليون التالي من رؤوس الأموال"، عقدت ضمن أعمال القمّة، واستعرض خلالها تجربة أبوظبي في بناء نموذج مؤسسي متكامل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرتكز على الحوكمة الواضحة، وآليات الطرح الشفافة، والرؤية طويلة الأمد للمشاريع.

وقال عيد العبيدلي، مدير إدارة المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الجلسة ناقشت التحديات العالمية المرتبطة بتطوير مشاريع بنية تحتية قابلة للاستثمار والتنفيذ على نطاق واسع، مشيراً إلى نجاح أبوظبي في بناء نموذج مؤسسي متكامل يوفّر الوضوح والثقة للمستثمرين عبر حوكمة واضحة وآليات طرح شفافة ورؤية طويلة الأمد للمشاريع.

وأوضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تجاوزت مفهومها التقليدي كأدوات لتنفيذ المشاريع، لتتحول إلى منصات استثمارية متكاملة تُترجم الاستراتيجيات الحكومية إلى فرص قابلة للتنفيذ، وتوفر للمستثمرين مستويات عالية من اليقين والاستقرار، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال طويلة الأمد.

وأضاف أن محفظة المشاريع الجديدة بقيمة 55 مليار درهم، التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار بالتنسيق مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وتشمل 24 مشروعاً في قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية سيتم طرحها خلال عامي 2026 و2027، تعكس تطور برنامج الشراكة في أبوظبي من تنفيذ مشاريع منفردة إلى منظومة متكاملة من الفرص الاستثمارية الجاهزة، تدعم النمو الاقتصادي وتوسع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الحيوية بالإمارة.

وأوضح أن مشاريع النقل استحوذت على الحصة الأكبر من المحفظة بقيمة 35 مليار درهم، وتشمل مشاريع الطرق والربط وتطوير الشبكات، إلى جانب 11 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية الحضرية والمائية، و9 مليارات درهم لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول المشاريع المستقبلية وفرص المشاركة وآليات الطرح.

وكشف مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خلال "أديس 2026"، عن بدء إجراءات طرح ثلاثة مشاريع شراكة تتجاوز قيمتها 7 مليارات درهم ضمن إطار "الحوار المنظم"، بهدف تعزيز التنسيق المبكر بين القطاعين العام والخاص، وتحسين كفاءة الطرح والتنفيذ، وتقليص المدد الزمنية للوصول إلى الإغلاق المالي والتنفيذ الفعلي للمشاريع.

كما عمل المكتب على إضفاء الطابع الرسمي على "إطار تعظيم القيمة" في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الجهات التابعة للحكومة، لتعزيز المحتوى المحلي، ودعم سلاسل الإمداد الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي السياق ذاته، أطلق ائتلاف "بيسيكس – بليناري"، لتطوير المنشآت التعليمية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، "إطار القيمة المجتمعية"، ضمن مشاريع المدارس المنفذة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تخصيص نحو 1.4 مليون درهم لتنفيذ برامج وأنشطة تدعم الطلبة وعائلاتهم وتعزز المشاركة المجتمعية.

وتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "مدن البنية التحتية" لاعتماد "إطار تعظيم القيمة"، ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر دمج المحتوى المحلي وتنمية المنظومة الاقتصادية وتعزيز القيمة المجتمعية ضمن نماذج تنفيذ المشاريع، على أن تسهم "مدن" في تطبيق الإطار ضمن المشاريع التي تشارك فيها بصفتها مستثمراً.