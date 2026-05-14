"جمارك رأس الخيمة" توقّع اتفاقية تعاون مع "فلاي فايو" ومطار رأس الخيمة الدولي

رأس الخيمة في 14 مايو / وام / بناء على توجهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة إمارة رأس الخيمة، وتجسيدا لرؤية الإمارة، في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وقّعت جمارك رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مطار رأس الخيمة الدولي وشركة فلاي فايو ذ.م.م، وذلك بهدف تطوير منظومة الشحن الجوي والارتقاء بكفاءة الخدمات اللوجستية في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين جمارك رأس الخيمة وشركات الشحن الجوي، بما يدعم تنافسية الإمارة كمركز لوجستي إقليمي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، وفتح آفاق أوسع للنمو في هذا القطاع الحيوي.

كما تسعى إلى تطوير آليات الشحن الجوي محليًا ودولياً، وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يعزز انسيابية الحركة التجارية في المطار، ويسهم في زيادة حجم الشحنات الجوية، بما يعزز مكانة الإمارة على خارطة التجارة الإقليمية والدولية.

وتشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الشحن الدولي، وتعزيز خدمات الشركات العاملة في مجالي الشحن الجوي والتخليص الجمركي داخل الإمارة، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، من بينها إصلاح وصيانة الطائرات، وخدمات تحميل وتفريغ حاويات الشحن، وإدارة وتشغيل الطائرات، ونقل المواد الخطرة، والنقل الجوي للركاب، وتنسيق خدمات الطيران، وخدمات الشحن الجوي للبضائع، ووكالات خطوط الشحن الجوي، والوساطة التجارية في قطاع الطيران، وتشغيل وإدارة محطات شحن السلع في المطارات، وخدمات حزم البضائع، بما يسهم في تحفيز قطاع الشحن الجوي وزيادة تنافسيته على المستويين الوطني والإقليمي.

وفي إطار تعزيز التكامل الوطني، نصّت الاتفاقية على دراسة إمكانية توسيع نطاق التعاون من خلال تعزيز الربط بين شركة فلاي فايو والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، كونها أحد شركاء جمارك رأس الخيمة، بما يسهم في إنشاء منظومة لوجستية متكاملة تربط الإمارة ببقية إمارات الدولة والأسواق الخارجية، ويفتح آفاقًا جديدة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز مساهمة الإمارة في التجارة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي ولوجستي متقدم، يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين مختلف القطاعات.