مؤتمر جامعة أبوظبي الدولي يبحث دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصميم العمراني

أبوظبي في 14 مايو / وام / بحث المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026، الذي نظمته جامعة أبوظبي، من 12 إلى 14 مايو الجاري، سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التوليدية في التصميم العمراني المستدام.

وشارك في المؤتمر أكثر من 380 مشاركاً، كما تلقى أكثر من 300 ورقة بحثية من 54 دولة، ما يعكس مكانته المتنامية منصة دولية للتعاون متعدد التخصصات والابتكار.

وخلال الجلسات الرئيسية وورش العمل، ناقش المشاركون عدداً من التوصيات والنتائج الرئيسية، أبرزها تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وصناع القرار لتطوير حلول هندسية تستجيب للتغير المناخي، وزيادة الاستثمار في أبحاث المواد المستدامة وتقنيات البنية التحتية الذكية لدعم تطوير المدن المرنة، إلى جانب دمج مبادئ الحفاظ على التراث في استراتيجيات التطوير العمراني المستقبلية، وتمكين الطلبة والباحثين الناشئين من اكتساب خبرات عملية باستخدام أدوات التصميم والهندسة المتقدمة.

ووفر المؤتمر منصة مهمة لتعزيز مكانة جامعة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعاون البحثي والتعليم المستقبلي، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، كما جسد التزام الجامعة بدعم الحوار الأكاديمي الدولي وبناء شراكات بحثية فاعلة، وتمكين الأجيال القادمة من تشكيل مدن وصناعات المستقبل بطريقة مستدامة ومرنة.

وشهد المؤتمر ورشة عمل مخصصة للطلبة تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع جامعة أبوظبي، كما أضفى بعداً ثقافياً دولياً من خلال استضافته "يوم التصميم الإيطالي"، ما عزز التعاون الدولي في مجالات العمارة والهندسة وابتكار التصميم.