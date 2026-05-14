"نقل عجمان" تستضيف اجتماع منصة الحافلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عجمان في 14 مايو /وام/ استضافت هيئة النقل بعجمان للمرة الأولى، اجتماع منصة الحافلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لـ "الاتحاد العالمي للنقل العام"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في قطاع النقل العام من مختلف دول المنطقة.

وأكدت الهيئة أن تنظيم الاجتماع يأتي في إطار رؤية إمارة عجمان الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل العام، ودعم الحلول المبتكرة التي تسهم في تقديم خدمات نقل آمنة ومستدامة وعالية الكفاءة.

وأوضحت أن استضافة عجمان لهذا الاجتماع تعكس مكانتها المتنامية كمركز داعم لمشاريع النقل المستدام في المنطقة، وتعزز جهودها في بناء منظومة نقل متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواكب تطلعات الإمارة نحو مدن أكثر استدامة وابتكاراً.

ويُعد اجتماع منصة حافلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقاءً دورياً ومجموعة عمل متخصصة تابعة للاتحاد العالمي للنقل العام، ويهدف إلى جمع الخبراء والمشغلين وصناع القرار لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في قطاع الحافلات والنقل الجماعي، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل والاستدامة والتحول الذكي.

وتضمن الاجتماع عدداً من الجلسات النقاشية والطاولات المستديرة التي تناولت أبرز التحديات والفرص المستقبلية، مع تسليط الضوء على دور الابتكار والتقنيات المتقدمة في رفع كفاءة خدمات النقل العام وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يعزز مكانة عجمان كمركز داعم لمبادرات النقل المستدام في المنطقة.