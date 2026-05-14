"الشارقة للدفاع المدني" تدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال الصيف

الشارقة في 14 مايو / وام /دعت هيئة الشارقة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى تعزيز الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الفترة تتطلّب وعياً مضاعفاً وسلوكاً مسؤولاً للحد من المخاطر المحتملة.

وأوضحت الهيئة أن طبيعة الحوادث خلال الصيف تختلف من حيث الأسباب والأنماط ما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية على مستوى الأفراد والمنشآت، لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الحياة اليومية بصورة آمنة ومستقرة.

وشددت الهيئة على خطورة ترك الأطفال داخل المركبات حتى ولو لفترات قصيرة لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للحياة نتيجة الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل السيارة، كما حذّرت من ترك المواد القابلة للاشتعال خاصة العبوات المضغوطة مثل معطرات الجو وعبوات الغاز والولّاعات داخل المركبات، إذ يمكن أن تتمدد بفعل الحرارة وتنفجر مسببة أضراراً جسيمة، وأكدت أن الوعي بهذه السلوكيات البسيطة يسهم بشكل كبير في الوقاية من حوادث قد تكون عواقبها خطيرة.

وأكدت الهيئة أهمية الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وأنظمة التبريد خاصة مع زيادة الاعتماد عليها خلال فصل الصيف لما لذلك من دور في الحد من الأعطال المفاجئة أو ارتفاع احتمالات نشوب حرائق.

كما نبّهت إلى مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة الناتجة عن التشغيل المتزامن لعدد كبير من الأجهزة ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة التمديدات الكهربائية وحدوث تماس أو حريق داعية إلى استخدام أجهزة ذات كفاءة عالية والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.

ولفتت الهيئة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على التمديدات والتجهيزات الكهربائية بما في ذلك المحوّلات والكابلات التي قد تتعرّض لارتفاع في درجات حرارتها نتيجة الضغط المتزايد ما يستوجب الالتزام بإرشادات السلامة والإبلاغ عن أي مؤشرات غير طبيعية مثل الروائح أو الأصوات أو انقطاع التيار، مؤكدة أن التعاون المجتمعي برصد هذه المؤشرات المبكرة يسهم في منع تطور الأعطال إلى حوادث أكبر.

ودعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة لما لذلك من آثار صحية قد تصل إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس و شددت على ضرورة الانتباه للأطفال أثناء وجودهم في المسابح وعدم تركهم دون رقابة نظراً لارتفاع مخاطر الغرق في حال غياب الإشراف المباشر، مؤكدة أن الوقاية تبدأ باليقظة الدائمة واتخاذ الاحتياطات المناسبة.

و أكدت أهمية التخزين الآمن في المستودعات خاصة خلال فصل الصيف حيث قد يؤدي سوء التخزين أو تكدّس المواد القابلة للاشتعال إلى زيادة احتمالات نشوب الحرائق مشددة على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة وتنظيم المواد بطريقة تقلل من المخاطر.

وأشارت الهيئة إلى خطورة تمدد أسطوانات الغاز نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما قد يؤدي إلى تسرّب الغاز أو انفجار الأسطوانة في حال عدم تخزينها بشكل صحيح داعية إلى حفظها في أماكن جيدة التهوية وبعيدة عن مصادر الحرارة المباشرة، مؤكدة أهمية الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء في المباني والمنشآت والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة في حالات الطوارئ باعتبارها خط الدفاع الأول في اكتشاف الحرائق والسيطرة عليها بمراحلها المبكرة.