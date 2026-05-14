الشارقة لإدارة الأصول تحصد جائزة في إدارة الموارد البشرية

الشارقة في 14 مايو / وام /حصدت الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، جائزة تطوير التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية تقديراً لجهودها المتميزة وإنجازاتها في تطوير أنظمة الموارد البشرية وتحديث العمليات التشغيلية داخل بيئة العمل، ويأتي الإنجاز ضمن الجوائز العالمية التي تمنحهاSAP للمؤسسات الرائدة في تبنّي الحلول الرقمية المبتكرة.

ويعكس التكريم التزام الشركة المستمر بالابتكار المؤسسي وتطوير بيئة عمل مرنة وفعّالة تعتمد على أحدث التقنيات في التحول الرقمي بما يدعم أهدافها الاستراتيجية في التميز والاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تبنّي الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة.

وقال سعيد شرار الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، يمثل الإنجاز محطة مهمة ويعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي ننتهجها في تطوير منظومة الموارد البشرية، مشيرا إلى إن اعتماد الشركة على الحلول الرقمية الحديثة أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة الموظف، وأكد الإلتزام المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في دعم الابتكار المؤسسي وتعزيز ثقافة التحول الرقمي المستدام.