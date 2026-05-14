خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية"

أبوظبي في 14 مايو/ وام/ شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الثانية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية"، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا".

وقام سموّه بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات القمة، شملت أجنحة عدد من الجهات المشاركة اطّلع خلالها سموّه على أحدث الحلول المتطورة في قطاع البنية التحتية الذكية، حيث تستعرض أكثر من 75 جهة ومؤسسة مشاركة تقنيات رائدة في تخطيط المدن الذكية وإنشاء بنى تحتية ومرافق حديثة ومستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة من خلال تلبية احتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكّد سموّه أن الاستثمار في بنية تحتية متقدمة ومستدامة يعكس رؤية أبوظبي بعيدة المدى لبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز جودة الحياة، وتواكب التحولات العالمية ومتطلبات المستقبل.

وتشمل فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية" تنظيم مؤتمرات وجلسات حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث و250 مسؤولا حكوميا وحضور أكثر من 7000 من قادة القطاع والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات المحلية والعالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بمنظومة البنية التحتية، بالإضافة إلى إقامة معارض نوعية، ومنصات لبناء الشراكات الاستراتيجية؛ كما تركز القمة على أربعة محاور رئيسية تشكّل ملامح مدن المستقبل، وتشمل: البنية التحتية، وجودة الحياة الحضرية، والحلول الذكية، والاستدامة والمرونة.

كما تتضمن القمة جناحاً خاصاً بأبوظبي يستعرض النهج المتكامل الذي تتبعه الإمارة في التخطيط العمراني والحوكمة، بمشاركة الجهات المعنية بتخطيط المدن وإدارة التنقل واستدامة البنية التحتية ضمن مساحة موحدة، بالإضافة إلى أجنحة ومعارض مؤسسات رائدة في قطاع التطوير العقاري والتنقل والمرافق الاجتماعية والتي تستعرض مبادرات مدعومة بمحفظة مشاريع بنية تحتية في أبوظبي تتجاوز قيمتها 57 مليار دولار.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.