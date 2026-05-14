"آرت دبي 2026" يحتفي بمسيرة عقدين من الحراك الفني

دبي في 14 فبراير/وام/افتتح معرض “آرت دبي” اليوم أبوابه في مدينة جميرا، مقدما نسخة خاصة بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقه، احتفاء بالفنانين وصالات العرض والمؤسسات التي أسهمت في تشكيل ملامح المشهد الفني والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات والمنطقة على مدى العقدين الماضيين.

وتقام نسخة 2026 بصيغة خاصة ومعدلة، تسلط الضوء على صالات العرض والمؤسسات والمجتمعات الفنية التي لعبت دورا محوريا في تطور سوق الفن الإقليمي، وذلك بمشاركة أكثر من 100 عمل فني مقدمة من صالات عرض تجارية ومؤسسات وشركاء ثقافيين، فيما تستمر الفعاليات حتى 17 مايو الجاري مع دخول مجاني للزوار، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتعد “دبي للثقافة” الشريك الاستراتيجي للمعرض، وتقام هذه النسخة بالشراكة مع “أ.ر.م. القابضة”، وتحتضن مدينة جميرا فعاليات الحدث.

وأكدت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة “آرت دبي”، أن المعرض تطور على مدى عشرين عاما بالتوازي مع نمو المشهد الثقافي في دبي والمنطقة، ليصبح منصة دولية تجمع الفنانين وصالات العرض والمؤسسات والجمهور ضمن حوار ثقافي مستمر، مشيرة إلى أن النسخة الحالية تعكس قوة الشراكات الثقافية طويلة الأمد وأهمية الثقافة بوصفها مساحة للتواصل وتبادل الأفكار.

من جانبها، قالت دونيا جوتوايس، مديرة معرض “آرت دبي”، إن الدورة الحالية تعكس الهوية الفريدة للمعرض من خلال حضور قوي لدبي والمنطقة إلى جانب مشاركة دولية واسعة، موضحة أن البرنامج يجمع بين الممارسات الفنية المعاصرة والحديثة والرقمية، ويؤكد دور دبي مركزا رئيسيا للحراك الفني وسوق الفن في المنطقة.

ويتضمن البرنامج معارض وتركيبات فنية ضخمة وعروضا أدائية وسينمائية وجلسات حوارية يومية، إلى جانب النسخة العشرين من منتدى الفن العالمي تحت عنوان “قبل وبعد كل شيء”، فضلا عن برامج فنية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية إماراتية بارزة، بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للإبداع والثقافة.