حمدان بن محمد يتفقّد العمليات التشغيلية في ميناء جبل علي ويطّلع على أهم مستجداتها

دبي في 14 مايو/ وام/ زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس) ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية، حيث تفقّد سموّه سير العمليات التشغيلية في الميناء، والمقومات التي تضمن أعلى مستويات المرونة التي تعد من الضمانات الأساسية لكفاءة سلاسل الإمداد، بما للميناء من مكانة كأحد أهم المرافئ البحرية لتجارة الحاويات على مستوى العالم، ودور محوري في تيسير حركة التجارة الإقليمية والدولية.

واستمع سموّه خلال الزيارة إلى شرح حول أداء الميناء، وحركة التجارة والشحن البحري لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استقبلت موانئ دبي العالمية خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 200,000 حاوية نمطية عبر ممرات الشاحنات والسكك الحديدية البرية الإقليمية ، ما يعكس مرونة وكفاءة شبكتها اللوجستية متعددة الأنماط.

وقد أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود وإسهامات فريق العمل الذي يقف وراء الإنجازات المميزة لميناء جبل علي، متمنياً له مزيداً من التوفيق في أداء رسالته وأدواره على الوجه الأكمل، في حين نوّه سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به موانئ دبي العالمية كإحدى أهم مؤسسات الاقتصاد الوطني، وهو الدور الذي أكسب دبي مكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية.

وأكد سموّه أن دبي، برؤيتها التواقة دائماً إلى التميّز ونهجها الرامي إلى المشاركة في صُنع مستقبل أفضل للعالم وضمن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع التجاري، تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط.. والاستثمار في تعزيز قدرات بنيتها التحتية وتأكيد مرونتها الكاملة للحفاظ على أعلى مستويات الأداء في كافة الظروف، وبما يكفل كفاءة سلاسل التوريد ويدعم التجارة العالمية ويرسخ مكانة دبي كإحدى أهم منصاتها الدولية.

وقال سموّ ولي عهد دبي: "الرؤية طويلة الأمد والبنية التحتية المتطورة وامتلاك المرونة والأدوات اللازمة لربط الأسواق عبر قارات العالم كافة، مقومات أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية. وعلى مدار ما يقارب خمسة عقود، كان ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها اليوم بإصرار أكيد على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً.. نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات دولة الإمارات ودبي لمستقبل اقتصادي قوي سمته الاستدامة وغايته المساهمة في تحقيق الخير لشعوب العالم".

وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة ثلاثة مرافق رئيسية، في مقدّمتها محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية التي باتت تسيّر نحو ثماني رحلات يومية، ونظام "بوكس باي"، أول منظومة في العالم لتخزين الحاويات الآلي على المنصات المرتفعة في الموانئ البحرية الكبرى، والذي يُوسّع الطاقة التشغيلية الفعلية للميناء دون الحاجة إلى مساحات إضافية ومركز العمليات إضافة إلى غرفة التحكم في محطة الحاويات 2، إحدى المحطات الأربع التي يشملها الميناء، حيث تعكس هذه المنشآت مجتمعة مواصلة موانئ دبي العالمية للاستثمار في تطوير البنية التحتية وعمليات الأتمتة وتعزيز شبكة الربط اللوجستي، دعماً لمكانة دولة الإمارات المتميزة في منظومة التجارة العالمية.

رافق سموّه خلال الزيارة سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المشاريع، الذين استعرضوا أمام سموّه دور الميناء في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية دون انقطاع.

وقال سعادة عيسى كاظم: "لاشك أن الشركات والاقتصادات التي تنجح وتزدهر هي تلك المبنية على بنية تحتية متنوعة وقادرة على الصمود. وما أرسته موانئ دبي العالمية على مدى ما يقارب خمسين عاماً من منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي، وعلاقات راسخة مع المتعاملين تمتد عبر أجيال، وشبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست هو ما رسّخ مكانتها كبوابة تجارية موثوقة للمنطقة، مكانة بُنيت على عقود من الخبرة التي لا مثيل لها."

ويُمثّل ميناء "جبل علي" أحد أهم مرافئ تجارة الحاويات في العالم، وهو ركيزة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، كذلك، يُشكّل ميناء جبل علي قاعدة استراتيجية للتصنيع واللوجستيات والتوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ يدعم نحو 12,000 شركة ويربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وتخلل الزيارة شرحٌ تفصيليٌ حول محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية، التي تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية للدولة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 800,000 حاوية نمطية، مع خطط لمضاعفتها إلى 1.6 مليون حاوية نمطية. وتعمل موانئ دبي العالمية على دمج الربط السككي في المنظومة اللوجستية متعددة الأنماط لميناء جبل علي، لتعمل جنباً إلى جنب مع شبكتَي النقل البحري والبري بما يصل إلى 8 رحلات قطارية يومية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن منظومة دبي الاستثمارية الشاملة في قطاع اللوجستيات، التي تجمع بين البنية التحتية والأتمتة والمنظومات الرقمية في منظومة متكاملة تستهدف تقليص أوقات المناولة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ودفع عجلة النمو المستدام في حجم التبادل التجاري.

وتمتد عمليات موانئ دبي العالمية عبر القارات الست، بعدد موظفين يتجاوز 125,000 موظف، وأكثر من 300 مكتب لشحن البضائع حول العالم، وأسطول بحري يضم أكثر من 500 سفينة. ويُعدّ ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويحتضن أكبر منطقة حرة في المنطقة، جافزا التي تضم نحو 12,000 شركة تعمل في قطاعات التصنيع واللوجستيات والتجزئة والرعاية الصحية والسيارات والغذاء.