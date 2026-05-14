"طرق دبي" تعزز خدمات أصحاب الهمم في مراكز مزودي الخدمة وإسعاد المتعاملين ومحطات النقل العام

دبي في 14 مايو / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، استكمال تنفيذ وتطبيق متطلبات «كود دبي للمباني الصديقة لأصحاب الهمم» في عدد من المواقع الخدمية شملت مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمة، ومحطات النقل العام، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مبادئ الشمولية والاستدامة، بما يضمن سهولة وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات والمرافق المختلفة بكفاءة واستقلالية.

وشملت أعمال التطوير إضافة منحدرات مخصصة لاستخدام أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية ومستخدمي الكراسي المتحركة، وتركيب علامات أرضية إرشادية لتحديد اتجاهات الحركة داخل القنوات والمرافق الخدمية، إلى جانب توفير أنظمة داعمة تشمل لغة برايل والأجهزة السمعية المساندة، بما يسهم في تسهيل التنقل وتعزيز تجربة المتعاملين.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن الهيئة وفّرت كذلك أبواباً أوتوماتيكية، وعملت على تأهيل المداخل والممرات الخارجية بعلامات أرضية واضحة، إضافة إلى تطوير وتجهيز دورات المياه في عدد من المراكز بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومتطلبات سهولة الاستخدام.

وأضاف أن الهيئة أعادت تصميم أنظمة طوابير الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بارتفاعات ومساحات تتلاءم مع احتياجات أصحاب الهمم، مع توفير قنوات رقمية بديلة وخدمات ذكية مهيأة وسهلة الاستخدام، إلى جانب تخصيص كاونترات خدمة ومنحهم الأولوية في إنجاز المعاملات والخدمات المختلفة.

وأوضح أن الهيئة نظمت خلال عام 2025، سلسلة من الجلسات الحوارية بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، وواصلت هذه المبادرات خلال عام 2026 بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة أصحاب الهمم والجهات المعنية والشركاء ومراكز التدريب والتأهيل، إضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور، بهدف التعريف بالخدمات والمبادرات المخصصة لهذه الفئة.

ويأتي المشروع ضمن توجهات الهيئة المستمرة لتطبيق معايير «كود دبي للمباني الصديقة لأصحاب الهمم» في مرافقها المختلفة.