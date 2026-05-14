"مصدر" و"آر دبيلو اي" تحصلان على الموافقة لتطوير مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط

أبوظبي في 14 مايو / وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "آر دبليو اي"، الرائدتان عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن الحصول على موافقة اللورد وايتهيد نيابة عن السلطة القانونية لوزير الطاقة البريطاني على مخطط تطوير مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية.

ويقع المشروع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ويتوزع على موقعين، المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية، بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وسيسهم المشروع في تزويد نحو ثلاثة ملايين منزل في المملكة المتحدة بالطاقة سنوياً، إلى جانب تعزيز التنمية وتوفير فرص حيوية للشركات والمجتمع المحلي في يوركشاير وهامبر، وعموم المملكة المتحدة.

وقد حصل المشروع في يناير العام الجاري على عقود الفروقات السعرية ضمن جولة المزاد السابعة لحكومة المملكة المتحدة. وجرى في يونيو 2024 تقديم طلب الموافقة على تطوير المشروع، وشمل ذلك عرض أكثر من ألف وثيقة على هيئة مراقبة الخطط لمراجعتها، إلى جانب عقد 10 جلسات استماع إلكترونية ضمن إجراءات التقييم.

وسوف تتولى "مصدر" و"آر دبليو اي" وضع تفاصيل التصميم النهائي للمشروع، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات، بهدف الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في عام 2027.

يذكر أن "دوغر بانك ساوث" هو مشروع مشترك بين "آر دبليو أي" بنسبة (51%) و"مصدر" بنسبة (49%).