"الشارقة للفنون" تشرف على لجنة تنفيذ سياسة الحفاظ على التراث المعماري الحديث

الشارقة في 14 مايو /وام/ تتولى مؤسسة الشارقة للفنون، الإشراف على اللجنة المعنية بدعم تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، والتي شُكلت بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الصادر برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وتهدف اللجنة إلى حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً رائداً في مجال الحفاظ على هذا النوع من التراث، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهميته ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة.

ويأتي القرار امتداداً لجهود مؤسسة الشارقة للفنون في الحفاظ على المباني التراثية الحديثة، وإعادة ترميمها وتأهيلها للاستخدام المعاصر، بما يعكس اهتمام الإمارة بصون تاريخها المعماري والثقافي.

وتستند المؤسسة في هذا المجال إلى مفهوم الحفظ المستدام، الذي ينظر إلى المباني بوصفها سجلاً للتحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها الإمارة، من خلال إعادة تفعيل هذه المواقع واستخدامها في برامج ثقافية وفنية مع الحفاظ على عناصرها المعمارية وخصوصيتها التاريخية.

وشملت جهود المؤسسة عدداً من المشاريع، من بينها «الطبق الطائر»، ومصنع الثلج في كلباء، واستوديوهات الحمرية، ومبنى شارع البنوك، ورواق الفوتوغراف «مبنى الاتصالات سابقاً»، وعيادة الذيد القديمة، وقصر الفنون في الذيد.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والثقافية، تشمل دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة تنفيذ المبادرات، وبلديات مدن الإمارة، ومؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، ومعهد الشارقة للتراث، إضافة إلى مؤسسة الشارقة للفنون.